在我心中你們是獨一無二｜A.I.演員何灝瀧重遇舊愛！三角關係結局竟藏百年杉樹下？
平安夜暴雪回歸！何灝瀧重返南野書院護樹
《在我心中，你們是獨一無二》的故事由聖誕節前夕的一場暴風雪掀開序幕，已畢業的Hugo聽聞母校南野書院的百年杉樹因風雪面臨倒塌危機，心急如焚地趕回母校。車窗外雪花紛飛，他的思緒瞬間被拉回學生時代，與好友Owen及心上人Luna一起吃午餐、在雪地嬉戲的畫面歷歷在目，但所有美好回憶最終都定格在他帶着遺憾、無聲告別的結局。多年後重返這個充滿回憶的校園，操場上已聚集了許多回來守護杉樹的舊生，而Hugo就在人群中，與昔日好友Luna和Owen再次相遇。這次的重逢，是彌補遺憾的開始，還是再次心碎的預告，一切都充滿未知數。
A.I.演員破天荒誕生！前作曾入圍頒獎禮十強
這部微電影之所以備受矚目，全因它延續了前作《在我心中，你是獨一無二》的創舉，成為香港電視界首部A.I.微電影。從劇中所有影像、背景音樂，甚至是主題曲《雪融以後》，全部百分百由A.I.生成，技術力驚人。值得一提的是，其前作短劇《在我心中，你是獨一無二》憑着破格的創意與清新的校園愛情故事，早前更成功破天荒入圍《萬千星輝頒獎典禮 2025》的「最佳綜藝節目」最後十強，實力備受肯定。今次由原班A.I.人馬Hugo、Luna及Owen再度合作，故事與製作全面升級，誓要再度掀起話題，編織一個令觀眾刻骨銘心的青春戀曲。
A.I.演員IG狂吸粉！粉絲期待Hugo Luna Owen新火花
劇中三位主角何灝瀧（Hugo）、曾子悠（Luna）及鄭柏然（Owen）並非一般虛構角色，他們是擁有個人社交平台（IG）的A.I.演員，這項創新設定讓他們成功打破次元壁，直接與粉絲進行真實互動，狂吸大批支持者。在他們的IG上，可以看到不少「靚相」以及生活點滴分享，粉絲們可以留言打氣，猶如追捧真人偶像一樣，完全顛覆了觀眾與角色之間的關係。隨著新一輯微電影即將播出，大批粉絲已湧入他們的IG洗版，紛紛表示極度期待三人的故事發展，尤其關心Hugo與Luna的感情線能否開花結果，以及Owen在這段三角關係中將扮演甚麼角色，討論度持續高漲！