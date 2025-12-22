在我心中你們是獨一無二｜A.I.演員何灝瀧重遇舊愛！三角關係結局竟藏百年杉樹下？

平安夜晚上，全港首部A.I.微電影《在我心中，你們是獨一無二》即將在TVB Plus震撼播映！A.I.演員何灝瀧（Hugo）因一場突如其來的暴風雪，火速趕回母校，竟與昔日好友曾子悠（Luna）及鄭柏然（Owen）再度重逢，畫面勾起無數青春回憶，氣氛既浪漫又帶點傷感。當年帶着遺憾無聲離開的Hugo，今次與舊愛好友再聚，究竟能否解開心結，為這段複雜的三角關係畫上一個圓滿的句號？