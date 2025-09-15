TVB破天荒推AI劇！｜校園女神曾子悠揭男主神秘疤痕 殘酷秘密即將曝光？

香港電視界迎來破天荒創舉！TVB今晚（15日）首播全港首部AI生成短劇《在我心中，你是獨一無二》，由AI演員鄭柏然、曾子悠及何灝瀧擔正，引爆全城熱話。劇中校園女神Luna主動靠近內向男神Owen，竟意外發現他額頭上的神秘疤痕，一場糾結的三角戀隨即展開，究竟疤痕背後隱藏著怎樣的殘酷秘密？