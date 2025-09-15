TVB破天荒推AI劇！｜校園女神曾子悠揭男主神秘疤痕 殘酷秘密即將曝光？
《在我心中你是獨一無二》首播 AI女神曾子悠揭男主神秘疤痕
全港首部AI生成短劇《在我心中，你是獨一無二》正式登場，故事圍繞一段青澀的校園三角戀。由AI生成的男主角鄭柏然（Owen）性格孤僻內向，雖然心裡暗戀校園女神曾子悠（Luna），卻因為一個不可告人的秘密而刻意與她保持距離，只對死黨何灝瀧（Hugo）敞開心扉。然而，命運的安排讓Luna意外發現了柏然額頭上的神秘疤痕，這道疤痕不但沒有嚇退她，反而激發了她的好奇心，決心主動靠近這位神秘男生。與此同時，柏然的死黨Hugo竟也對Luna懷有秘密愛慕之情，三人的關係在友情與愛情之間變得錯綜複雜，一場虐心的三角關係正式拉開序幕。
製作團隊解構AI演員誕生 專業配音員注入真實靈魂
為了打造全新的觀劇體驗，製作團隊在《在我心中，你是獨一無二》的創作過程中結合了AI技術與人類創意。據悉，劇中所有畫面設計均由AI負責生成，呈現出獨特的清新畫風，而製作團隊則專注於完善劇情、細化角色設定，並對視覺效果進行多次優化，力求打造出細膩動人的情感畫面。為了讓AI角色的情感表達更為真實，所有角色的對白均由專業真人配音員完成，確保每句台詞都能準確傳遞角色的內心世界，為冰冷的AI技術注入溫暖的靈魂。這種人機協作的模式，旨在為觀眾帶來前所未有的視覺與情感衝擊。
AI主角IG率先曝光 曾子悠何灝瀧未播先吸粉
劇集尚未播出，劇中的AI演員已經率先在社交平台與粉絲見面！為了讓角色更加立體和貼近觀眾，劇中兩位AI演員曾子悠（Luna）及何灝瀧（Hugo）已經開設了個人Instagram帳號，透過分享生活點滴與粉絲進行直接互動，成功在劇集開播前累積了一定人氣。這種創新的宣傳手法，讓觀眾能提前了解角色的性格，猶如真人偶像一般，大大增加了劇集的話題性。校園女神Luna、內向男神Owen與陽光死黨Hugo之間的故事，早已在網上引發粉絲的無限猜想，期待他們在劇中擦出不一樣的火花。
網民洗版期待值爆燈 「清新畫風未播先熱！」
作為香港電視界的第一次，AI生成劇集《在我心中，你是獨一無二》在播出前已成功引發網民在社交媒體上熱烈討論，一面倒表示期待。不少網民被其獨特的清新畫風吸引，紛紛留言洗版：「香港終於有AI劇！好期待！」、「個畫風好清新，有啲日本動畫feel！」、「女主角Luna好靚女，雖然係AI但好心動！」更有網民大讚每集不超過2分鐘的短劇形式非常貼心：「2分鐘一集好啱我呢啲冇耐性嘅人睇！」、「三角戀加埋神秘疤痕，劇情好似好吸引，一定會追！」劇集未播先熱，話題性十足，勢必成為城中熱話。