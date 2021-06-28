坤哥訪問中兩次強調就快完約 對無綫有離心 認被樂小姐約見
撰文：東方新地 圖片：坤哥fb及IG圖片、193IG圖片、無綫《Mean Talk》影片截圖
坤哥被指想轉台
坤哥吳業坤之前放半年「風流假」去日本Working Holiday，返港後與193的互動隨即惹來不少揣測，日前在《Mean Talk》內被主持江美儀及阿Bob大逼供，坤哥對住個鏡頭口窒窒話自己冇諗過轉台，不就強調兩次就快完約，但就完全冇提及會續約。
對錯鏡頭發誓
被江美儀追問下，坤哥話自己冇轉台之意，不過在場眾人都唔多信，坤哥被迫對鏡頭發誓，瞪大對眼扮誠懇，不過就連鏡頭都望錯，要身旁的謝東閔提水，之後坤哥仲話自己冇機心，被江美儀指他扮豬食老虎，說話唔可信。
承認被樂小姐約見
至於傳聞中的被公司照肺，坤哥直認早前曾被樂小姐及經理人召見，不過就是外出食飯飲紅酒，坤哥仲話公司唔會咁小器，只係想了解發生咩事，餐飯仲係樂小姐搶住埋單，之後他再主動提及就快約滿，可見他離開無綫的機會甚高。
坤哥在《Mean Talk》大講約滿離巢問題
有傳與193私交令公司不滿
有指坤哥去日本半年已令無綫有微言，返港後他要還工作債，本來首要任務是拍無綫劇，但有消息指其角色突然「冇下文」，加上早前孖住喪挑機無綫的ViuTV藝人193攬頭攬頸，因而得罪高層，最終被飛出新劇。
坤哥等了又等
坤哥去年底連頒獎禮都缺席，為去日本連同隔離期間停工達半年時間，返港後除趕錄幾首新歌，以平息唱片公司高層的「怒火」外，本來亦要投入與港姐陳曉華及陳敏之等合作的ICAC新劇，被安排飾演廉署調查員的他，遲遲未收到入劇組的通知，原來已悄悄被飛。
聲稱全力做奧運
據知新劇舉行的造型記者會，坤哥並不在名單上，他解釋因為會去做奧運節目，兩個只能活一個，所以拍唔到劇，又強調沒得罪高層，否認遭「雪藏」，稱身為藝人又剛回港重投崗位，當然希望接到不同工作。被放入雪櫃的消息傳出後，坤哥在社交網上載當晚的氣溫圖表示29度開唔開冷氣好，有網民覺得他似有暗喻抵死回應。
暗寸公司安排四、五線角色
否認被雪的坤哥被問可感到在無綫機會少？他表示感激娘家給予機會：「我簽咗其他唱片公司，只係『嫁』咗出去啫！係未去到男主角地位，但都拍好重戲份嘅劇，亦唱過主題曲，好似拍咗成年《愛．回家》，做過『男四、五』角色，令到唔同年齡層嘅觀眾認識我。」收到晒！
193與坤哥合唱
193與坤哥早前同時身處錄音室，好明顯有合作，而坤哥亦在Ig限時動態貼了一張疑似歌詞照，上面有193及KG(kwangor)的名字，二人合唱已露端倪。網民都大感意外，紛紛留言擔心坤哥會因此觸怒大台，更有不少網民問坤哥「係咪已經準備好過檔？」、「完咗約啦？咁寸嘅？」、「咁大膽睇住畀人雪藏」等等，還有網民笑言覺得坤哥「有潛質入ERROR」！