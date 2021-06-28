坤哥訪問中兩次強調就快完約 對無綫有離心 認被樂小姐約見

坤哥吳業坤早前在社交網上載與ERROR成員193（郭嘉駿）的合照，公開二人友好關係，此舉被指好大膽，之後他手持ViuTV吉祥物Sound Bear而193就拎住Tvbuddy再出po，隨即引起大批網民討論坤哥有意跳槽ViuTV。在最新一集《Mean Talk》，坤哥兩次提及自己就快約滿無綫，看來離心好大。

撰文：東方新地 圖片：坤哥fb及IG圖片、193IG圖片、無綫《Mean Talk》影片截圖