執法者們｜丁子朗逆齡新造型獲讚顏值Level Up 劉佩玥戴巨型氧氣罩掀猜測

昨晚熱播的TVB劇集《執法者們》一開播即掀起熱話，當中丁子朗換上啡金色齊蔭鬈髮、青春型格造型，一出場即成為全場焦點。網民紛紛留言「完全認唔出！」、「以為係新演員出道」，更大讚新造型令丁丁看起來年輕又靚仔，顏值直線Level Up。