執法者們｜丁子朗逆齡新造型獲讚顏值Level Up 劉佩玥戴巨型氧氣罩掀猜測
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昨晚熱播的TVB劇集《執法者們》一開播即掀起熱話，當中丁子朗換上啡金色齊蔭鬈髮、青春型格造型，一出場即成為全場焦點。網民紛紛留言「完全認唔出！」、「以為係新演員出道」，更大讚新造型令丁丁看起來年輕又靚仔，顏值直線Level Up。
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丁子朗新劇造型獲讚逆齡兼顏值Level Up
昨晚劇集的另一焦點，是第二度飾演母子的丁子朗及韓馬利，換上啡金色齊蔭鬈髮、配以青春型格打扮的丁丁，一出場即贏盡焦點，不少網民直呼認不出他，並大讚新劇造型令丁丁看上去更後生及更靚仔。談到新劇造型贏正評，丁丁接受官方訪問時坦言全屬意料之外，並謂當初試造型時還有點抗拒：「呢個造型都算係我一個新嘗試，其實初頭我係抗拒嘅，因為呢個造型望落好似好『嬲優』咁，但導演同造型都好堅持要我留，估唔到出嚟效果大家會咁受落，可能因為頭髮放落嚟望落會後生啲。」對於有內地網民指他在《執法者們》中演技亦自然不少，丁丁謙稱全是黃宗澤功勞：「因為Bosco會好生動咁adjust我哋嘅戲。」
劉佩玥長直髮OL Look仙氣飄飄
除了丁丁，劉佩玥（Moon）的長直髮斯文OL造型亦大獲好評，不過由於阿Moon劇集一開始便迎來重大危機，於被護送前往出庭期間離奇失蹤；根據官方發布的第二集搶先睇宣傳照，身穿行政套裝、被綁在輪椅上的阿Moon，不但戴著巨型氧氣面罩，而且感覺氣若游絲。由於阿Moon在劇中背叛了大奸角林嘉華，不少網民都擔心她角色很快難逃一劫，並好奇阿Moon是否只是客串性質。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期