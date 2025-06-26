執法者們｜劉佩玥劉穎鏇丁子朗新劇變綠葉 《奪命提示》三大主角戲份大減
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在4月播畢嘅TVB劇集《奪命提示》主角劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗等，以「另一個身份」亮相《執法者們》，劇迷除咗留意熟悉面孔「老是常出現」，又為他們淪落做「小配角」感到驚訝。
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執法者們｜超強卡士雲集 主角光環被搶走？
《執法者們》由黃宗澤、陳豪、馬國明三大視帝領軍，加上宣萱、吳啟華、林嘉華等實力派坐鎮，陣容堪稱近年TVB最強。劇集主線圍繞警方、廉政公署及律政司三大機構聯手對抗黑金犯罪集團，劇情緊湊刺激。面對如此龐大卡士，劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗等《奪命提示》主角自然難以突圍，戲份被壓縮成配角也屬無可厚非。
劉佩玥角色設定曝光
原本在《奪命提示》中飾演女一「姜曦文」的劉佩玥，在《執法者們》中飾演「徐思思」。雖然戲份有限，出場時間不多，但徐思思是警方重要污點證人，每次現身都牽動劇情發展，在劇集一開始便被捲入生死危機。而劉佩玥在劇中的長直髮OL造型更獲網民大讚，她在劇中被綁架、戴上氧氣面罩的畫面亦成為話題。
丁子朗、劉穎鏇低調現身
在《奪命提示》中飾演女二、男三的劉穎鏇及丁子朗，於《執法者們》中的戲份卻不多。丁子朗在《執法者們》中飾演古惑仔，與黃宗澤有大量對手戲，雖然戲份不及《奪命提示》時多，但角色有情有義，獲部分觀眾讚賞。劉穎鏇則以配角身分參與，飾演律政司副刑事檢控專員劉宇凡（陳豪飾）的下屬的朱迪，戲份更為低調，令不少粉絲大呼「唔夠喉」。
網民意見兩極：有機會演出已經不錯
雖然《奪命提示》主角在《執法者們》戲份有限，但他們每次現身都能為劇情增添亮點。網民普遍認為，只要演技到位，無論主角還是配角都能發光發熱：「根本沒必要比較，兩部劇裡的角色是主角還是配角，有機會演出角色已經很不錯了。」甚至有留言指：「其實香港娛樂圈玩分化，客串都可以變成主角。」不過，亦有網民坦言，像馬國明、黃宗澤、吳啟華等資深演員坐鎮，新生代演員難以突圍，戲份自然被壓縮，「那麼多大卡士，在那邊一定變小角色啦。」有觀眾更表示，「其實如果唔係有咁多大卡，我唔會睇呢套劇。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期