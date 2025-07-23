執法者們劇情｜吳啟華驚爆係內鬼！含淚向黃宗澤自首 畫面勁心酸！
吳啟華崩潰自白！親認做內鬼：我控制唔到
劇情大逆轉！隨著張建邦（羅子溢飾）以死作出終極指控，矛頭直指警隊高層雷學森（吳啟華飾）就是潛藏最深的內鬼「X」。面對停職調查，雷學森心理防線徹底崩潰，選擇向其一手栽培的愛徒周俊傑（黃宗澤飾）及其團隊自首。他坦白承認自己就是內鬼，並真誠地向眾人道歉，痛陳當初只因一時貪念「想升職而與戴祖福合作」，未料到局勢發展至今已完全失控，最終鑄成大錯。最虐心一幕，莫過於周俊傑要親手為自己最敬重的師傅戴上手銬，並將他轉交給廉政公署的高級調查主任高浩然（馬國明飾）。師徒二人對望，充滿無奈與心痛，情感張力滿瀉，為案件投下震撼彈。
林嘉華法庭上全盤否認！洪永城提保釋被拒
案件正式進入司法程序，法庭之上上演激烈交鋒！雷學森（吳啟華飾）為求贖罪，在庭上直認不諱，承認所有控罪，其合作態度與另一位被告戴祖福（林嘉華飾）形成強烈對比。身為幕後黑手的戴祖福，由始至終表現冷靜，並全盤否認所有控罪，企圖將所有罪責推得一乾二淨。由於案件牽涉大量文件及證人，檢控官劉宇凡（陳豪飾）申請將案件押後審理。此時，戴祖福的辯方律師陳少峰（洪永城飾）即時為其申請保釋，但劉宇凡以案情嚴重為由提出強烈反對，最終法庭拒絕其保釋申請，戴祖福需繼續還押，大快人心！
6個月前伏線曝光！吳啟華不滿林嘉華高調埋下決裂種子
原來雷學森（吳啟華飾）的自首並非一時衝動，劇集回帶到6個月前，早已為他與戴祖福（林嘉華飾）的決裂埋下伏線。當時「鷹巢」行動失敗後，戴祖福不但沒有收斂，反而行事愈趨高調，引起了雷學森的強烈不滿。雷學森意識到，他與戴祖福的合作關係已經變質，對方的野心及手段已遠超自己所能控制的範圍。從那時起，他便萌生與戴祖福撇清關係的念頭，這也解釋了他為何在被張建邦（羅子溢飾）指控後，沒有選擇頑抗到底，而是選擇了自首，希望親手結束這場由自己引發的災難。
終極大佬未入罪！陳豪惡鬥林嘉華成最後關鍵
雖然雷學森（吳啟華飾）已自首，但要將終極大佬戴祖福（林嘉華飾）繩之於法卻是困難重重。漫長的審訊過程正式展開，各部門合作處理堆積如山的文件，並傳召多名證人陸續出席。當中包括「耀星娛樂非法禁錮案」及「榮興物流運槍案」等關鍵案件的證人，他們紛紛出庭作證，指證戴祖福的罪行。然而，這些證據似乎仍存在缺口，並不足以將這位狡猾的幕後黑手一網打盡。面對戴祖福的全面否認及強大律師團隊，劉宇凡（陳豪飾）的檢控之路舉步維艱，到底他能否找到致命一擊，讓戴祖福得到應有的法律制裁？劇情愈發緊張，令人期待！