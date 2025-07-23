執法者們劇情｜吳啟華驚爆係內鬼！含淚向黃宗澤自首 畫面勁心酸！

《執法者們》劇情進入白熱化！昨晚（23日）播出的第23集極度催淚，飾演警隊高層「雷sir」的吳啟華，在愛徒黃宗澤面前，終於崩潰坦承自己就是警隊最大內鬼「X」，更聲淚俱下道歉。黃宗澤心痛欲絕，親手為師傅鎖上手銬一幕，畫面極度震撼，令觀眾大呼心碎！究竟吳啟華為何行差踏錯，而終極大老虎林嘉華又能否繩之於法？