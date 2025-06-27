執法者們｜宣萱入獄造型曝光 撞衫佘詩曼楊茜堯囚衣成為「平行時空囚友們」

宣萱相隔四年重返無綫拍攝《執法者們》，憑藉「復仇女強人」角色設定贏得滿堂彩，不僅在香港引起熱議，更在內地掀起追劇風潮。網民紛紛激讚宣萱終於找到最適合的角色定位，認為大女主類型的角色才能完全發揮她的演技實力。