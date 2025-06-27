執法者們｜宣萱入獄造型曝光 撞衫佘詩曼楊茜堯囚衣成為「平行時空囚友們」
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宣萱相隔四年重返無綫拍攝《執法者們》，憑藉「復仇女強人」角色設定贏得滿堂彩，不僅在香港引起熱議，更在內地掀起追劇風潮。網民紛紛激讚宣萱終於找到最適合的角色定位，認為大女主類型的角色才能完全發揮她的演技實力。
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宣萱四年磨一劍終獲認可
《執法者們》第五集中，宣萱身穿「囚衣」的戲份成為全劇焦點。網民留言如潮水般湧現：「這才是宣萱該演的角色」、「大女主類型的角色才適合宣萱」。宣萱在接受訪問時也坦言，這次的角色非常有吸引力，而且是她之前從未挑戰過的類型，讓她期待值爆燈。
佘詩曼獄中造型引發熱議
除此之外，佘詩曼曾於《家族榮耀之繼承者》飾演丘皓兒（Charlotte），她在劇中因鑽石商場大火事件被判監禁六個星期。身穿囚服的佘詩曼不但沒有失去光彩，反而被網民封為「最美女囚犯」，網民留言指「把囚服穿得這麼好看的，也就Man姐」。
實現「復仇視后」多元宇宙
更有創意無限的網民將佘詩曼與楊茜堯在《家族1》中的同色同款囚衣進行比較，笑稱二人是「落難姊妹花」。網民留言：「劉三好姚金玲你們就一起坐牢吧」、「家族的女主都要坐牢」，這種跨劇集的創意聯想亦為劇集增添了不少話題性。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期