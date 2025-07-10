執法者們｜宣萱9分鐘瘋狂復仇戲震撼全場 笑住打毒針嚇親網民獲封「暗黑系女主」
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宣萱在《執法者們》中的復仇戲碼絕對是近期最令人印象深刻的演出！昨晚（9日）播出的一集中，她飾演的李雅文終於展開多年來精心策劃的復仇計劃，整場戲碼長達9分鐘卻零冷場，展現了視后級的演技功力。
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宣萱笑住打潘志文毒針
最令觀眾不寒而慄的是宣萱在復仇過程中始終保持著微笑。當她拿起針筒準備對潘志文飾演的龔友城「行刑」時，那副詭魅的笑容配上兇狠的眼神，形成了強烈的反差效果。她一字一句地道出內心的怨恨，語氣溫柔但句句都是恨話，這種表演層次讓人看得心驚膽跳。
一句狠話震撼全場
劇中最經典的一幕是宣萱說出「如果你坐監，即係唔使死，我唔會咁益你。唔好意思，要你提前找埋條尾數。」這句台詞時的表情變化。她先是帶著詭魅微笑，然後目露兇光地望著手中的針筒，整個過程展現了角色內心的複雜情感，從表面的平靜到內心的狂暴，層次分明。
而今播出第十四集的預告中，宣萱除了拿著針筒對著潘志文說「我是要你的命」這張截圖令人熱血沸騰；在潘志文求饒期間，宣萱該副囂張、藐視一切再轉為極度兇狠的神情，更是演出了相當豐富的層次，難怪不少內地網民直指「單看到照片已很有追看欲」。
網民熱捧「晉江式演技」
由於宣萱這場演出實在太精彩，在內地播出時引起極大迴響，有網媒更發揮創意，將宣萱的狠樣＋狠話配以帶有動感的音樂剪輯成視頻，令這場復仇變得更爽更洗腦，難怪網民洗版式讚好，更有網民熱捧宣萱是「晉江式演技」。這個稱號專門用來形容演員能精準掌握角色細節，透過台詞、表情、語氣讓角色彷彿從小說中走出來的演技風格。晉江式演技通常用來形容反派人物，惡毒卻有著獨特魅力，正好完美形容了宣萱在劇中的暗黑系女主形象。
網民錯重點大讚保養秘訣
在劇集播出後，不少網民激讚宣萱演技大爆發，直言：「宣萱太酷，暗黑系女主」、「標晒冷汗」、「最喜歡這種有點變態有點瘋狂」、「好癲好正我鍾意」、「愈說愈紅的眼眶，扭曲的表情」。不過，亦有網民錯重點大讚宣萱保養得宜，留言指「口紅顏色很好看」、「自然老就是有歲月的魅力」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期