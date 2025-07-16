執法者們｜陳若思自嘲角色死亡率100% 親揭虐殺戲拍攝內幕現場狂嗌救命

陳若思Amber在《執法者們》中飾演蔡佩汶一角，在昨晚（15日）播出的一集中，她為了拯救何天茹（蔡潔飾）不惜自我犧牲，最終慘遭殺害。然而最令觀眾印象深刻的，除了她轟烈的死亡場面，還有那一幕令人震驚的強姦戲份。