執法者們｜陳若思自嘲角色死亡率100% 親揭虐殺戲拍攝內幕現場狂嗌救命
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陳若思Amber在《執法者們》中飾演蔡佩汶一角，在昨晚（15日）播出的一集中，她為了拯救何天茹（蔡潔飾）不惜自我犧牲，最終慘遭殺害。然而最令觀眾印象深刻的，除了她轟烈的死亡場面，還有那一幕令人震驚的強姦戲份。
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陳若思「一秒強姦戲」引熱議
每次演出劇集都必有記憶點的Amber，今次除了死得夠轟烈，其中一幕慘遭彪形大漢強姦的戲份亦吸引網民熱討。原來因為尺度關係，Amber在香港版本的強姦戲份比內地版本含蓄得多，只有一秒左右便輕輕帶過。儘管播出時間極短，但這一幕仍然吸引了網民熱烈討論，成為劇集的話題焦點。
現場流下真眼淚狂嗌救命
談到這場備受爭議的戲份，Amber坦言這是最辛苦的一場拍攝，並直指當時一度流下真眼淚。她接受訪問時透露當時的真實感受：「我印象中拍嗰陣我真係好唔開心，因為個情景都好易令人代入到，我覺得好難受，所以一路喊一路咁叫救命」。
被虐殺戲份同樣震撼拍攝後發現周身瘀青
除了強姦戲份，Amber的死亡場面同樣令人印象深刻。昨晚播出的劇情中，她一人力戰兩大猛男，除了一度被整個人抱起兼不斷被拉扯外，還不斷遭練頸及被人將頭撼落鐵門。
雖然Amber接受官方訪問時表示拍攝時完全不覺得辛苦，但拍畢後卻發現周身瘀青：「因為當刻只係好集中咁去拍，但拍完真係全身瘀晒。因為我本身唔係經常做運動嘅人，所以並唔擅長動作場面」。
死亡率100%惹朋友關注
Amber還笑言，有身邊朋友發現，她近年演出角色的死亡率竟然是100%。翻查資料，自Amber在《新聞女王》飾演Yuki後，她之後在《刑偵12》的丁少婷，及這套《執法者們》的蔡佩汶均是死亡收場，就連之前在《痞子殿下》中演宫女，Amber也慘遭黃建東刺死！
難怪有網民笑言，Amber無論演宮女、阿妹、人格還是獄友，都逃不過要死的命運！不過Amber對此倒是相當豁達，她表示很開心今次都有觀眾留意到自己：「起碼有人見到自己，咁死都值得喇！」
圖片來源：TVB、IG@amberchann46資料或影片來源：原文刊於新假期