執法者們｜44歲黃宗澤九成打戲親自上陣 一躍跳過病床盡顯強勁身手
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《執法者們》一開播即爆出猛料，44歲黃宗澤（Bosco）在劇中九成動作場面親自上陣，搏命演出成為觀眾熱議焦點。他坦言雖然拍得辛苦，但能夠展現香港劇集獨有的動作風格，自己都感到開心：「拍動作戲一向係香港拿手，我都鍾意拍到好有香港特色嘅劇。」
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黃宗澤親自博命演出
首集長達4分鐘的連環槍戰爆炸場面涉及「誰是內鬼」的推測，往後劇情將會有更多關於這次劫走證人行動的細節重溫，是好重要的一幕。除了於首集大展身手，黃宗澤在第二集與殺手於黑暗病房激戰的場面同樣精彩，當中一個一躍跳過病床的動作，絕對堪稱「體能之巔」。而今次九成的打戲都由Bosco親自包辦，展現出他極佳的體能和專業精神。
黃宗澤成「動作場面擔當」
而黃宗澤係眾多男主角中是最「年輕」的一位，因此負上「動作場面擔當」重任，劇集後段鑽油台上的「山寨魷魚遊戲」也由他擔任玩家。
劇情緊湊刺激 三大執法機構聯手破案
《執法者們》劇情講述警方、廉政公署及律政司三大執法機構攜手合作，誓要將黑金犯罪集團主腦戴祖福（林嘉華飾）繩之於法。三名重要污點證人同時遇襲，唯一生還者徐思思（劉佩玥飾）成為警方保護對象，護送途中子彈橫飛，最後警方傷亡慘重，周俊傑（黃宗澤飾）更被懷疑是內鬼，劇情緊張刺激。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期