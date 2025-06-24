執法者們｜44歲黃宗澤九成打戲親自上陣 一躍跳過病床盡顯強勁身手

《執法者們》一開播即爆出猛料，44歲黃宗澤（Bosco）在劇中九成動作場面親自上陣，搏命演出成為觀眾熱議焦點。他坦言雖然拍得辛苦，但能夠展現香港劇集獨有的動作風格，自己都感到開心：「拍動作戲一向係香港拿手，我都鍾意拍到好有香港特色嘅劇。」