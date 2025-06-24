執法者們｜耗資逾300萬拍足4日三項數據破億 首集4分鐘連環槍戰爆炸震撼眼球
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TVB新劇《執法者們》昨晚（23日）一開播即爆出猛料，首集就以4分鐘全實景動作場面震撼觀眾，集合飛車、追逐、槍戰、爆破等元素，加上極具電影感及視覺震撼的拍攝手法、緊湊的剪接，視覺衝擊力十足。據知，這場戲足足拍了四天，製作費高達300萬港元，誠意十足，難怪網民大讚節奏明快，電影感極強。
執法者們｜馬國明黃宗澤陳豪聯手掀反貪風暴 宣萱黑化成關鍵？25集超狂劇透懶人包！
內地播放量破4億 網絡熱度爆燈
《執法者們》不僅在香港掀起熱話，在內地平台累計有效播放已突破4億，抖音話題播放量更達10.94億，微博話題閱讀量1.23億，成績驚人。三大視帝黃宗澤、馬國明、陳豪首次合作，火花十足，令劇集人氣持續高企。
三大執法機構聯手對抗黑金集團
第一集劇情講述為了將黑金犯罪集團主腦戴祖福（林嘉華飾）繩之於法，警方、廉政公署及律政司三大執法機構攜手合作，找來三名重要污點證人指證戴祖福。可惜魔高一丈，三名污點證人同時受到襲擊；高級督察周俊傑（黃宗澤飾）與組員負責護送唯一生還的污點證人徐思思（劉佩玥飾）出庭作證，但由殺入安全屋開始已子彈橫飛、眾人逃上警車後仍一路遇襲，最後警方傷亡慘重，周俊傑更因而被懷疑是內鬼…
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期