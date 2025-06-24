執法者們｜耗資逾300萬拍足4日三項數據破億 首集4分鐘連環槍戰爆炸震撼眼球

TVB新劇《執法者們》昨晚（23日）一開播即爆出猛料，首集就以4分鐘全實景動作場面震撼觀眾，集合飛車、追逐、槍戰、爆破等元素，加上極具電影感及視覺震撼的拍攝手法、緊湊的剪接，視覺衝擊力十足。據知，這場戲足足拍了四天，製作費高達300萬港元，誠意十足，難怪網民大讚節奏明快，電影感極強。