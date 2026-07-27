颱風「紅霞」｜堅尼地城大隻仔余先生半裸狂奔 接受多間傳媒採訪一畫面惹熱議 真實身分曝光
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早前強颱風「紅霞」襲港期間，全港市民大多安坐家中避風，但堅尼地城海傍卻出現極度吸睛的一幕。一名大隻男士無懼狂風暴雨，竟然赤裸上身在海邊瘋狂跑步，意外被電視台新聞記者野生捕獲。這段訪問片段隨即在各大社交平台遭到瘋傳，背後驚人的真實身分更令大批網民徹底陷入瘋狂。
堅尼地城猛男無懼風暴半裸狂奔 接受多間傳媒採訪
多間新聞台記者在惡劣天氣下前往堅尼地城海傍進行現場直播，沒想到竟意外捕捉到這位擁有黝黑膚色及極為精壯體格的男士。他在九號風球的狂風暴雨下依然堅持赤裸上身進行戶外跑步訓練，面對鏡頭時態度極其淡定，甚至笑言：「舒服囉，因為25度左右，其實好過平時，帶住頂帽冇雨入眼咁就算了，小心啲囉，預左小小風險，但係習慣改唔到。」整個受訪畫面充滿著強烈的視覺衝擊感，瞬間成為全城熱話。
攝影師鏡頭特寫余先生健碩背肌
就在多間電視台進行街頭訪問的期間，現場攝影師敏銳地捕捉到極具話題性的畫面，特別將鏡頭緩緩轉向余先生線條分明的超立體健碩背肌，進行近距離特寫拍攝。這段吸睛的肌肉展示畫面一經播出，隨即被大批眼利的網民瘋狂截圖，並火速轉發至各大討論區及社交平台Threads上瘋傳，短時間內已經狂吸超過300,000次瀏覽量，人氣絕對一時無兩。
打風大隻仔真實驚人身分終極曝光
隨著受訪片段在網絡上持續發酵，這位意外引起全港熱議的打風大隻仔真實背景終於被全能的網民起底大公開。據了解，這位擁有完美肌肉線條的爆肌猛男，私底下的真正職業正是一名專業健身教練。這個身分曝光後完美解釋了為何他能夠擁有如此令人羨慕的強健體魄，以及在極端天氣下依然保持極高強度的運動習慣。
網民群起洗版激讚爆肌畫面吸睛
由於畫面實在太過震撼惹火，大批網民紛紛湧入社交平台瘋狂洗版留言，對受訪者的身材讚不絕口。許多人大讚他「好靚仔好大隻」，完全被其極具安全感的身形所吸引。同時亦有不少網民發揮幽默本色，打趣留言表示「攝影師要加薪」以表揚其完美的拍攝角度，更有搞笑留言直指「跑手是防水的」，整個網絡討論氣氛極度熱烈。
圖片來源：TVB、NOWTV、IG@fishyftw資料或影片來源：原文刊於新假期