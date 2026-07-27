颱風「紅霞」｜堅尼地城大隻仔余先生半裸狂奔 接受多間傳媒採訪一畫面惹熱議 真實身分曝光

早前強颱風「紅霞」襲港期間，全港市民大多安坐家中避風，但堅尼地城海傍卻出現極度吸睛的一幕。一名大隻男士無懼狂風暴雨，竟然赤裸上身在海邊瘋狂跑步，意外被電視台新聞記者野生捕獲。這段訪問片段隨即在各大社交平台遭到瘋傳，背後驚人的真實身分更令大批網民徹底陷入瘋狂。