墨魚遊戲2 ｜大熱選手雞翼@JFFT起底 被陸永封「最可敬選手」 爆翼Sir15年前農夫Rap比賽往事
《墨魚遊戲2》播出後掀起熱潮，陸永憑藉光速轉數成為MVP，更在直播中點名雞翼GE為「最可敬選手2號」，令網民對今晚《墨魚遊戲3》的結果更加期待。不過最令人意外的是，原來陸永與游學修、雞翼三人早在15年前已有淵源，當年更曾在同一個Rap比賽中較量，究竟這段被遺忘的往事有何精彩內容？
陸永直播爆料15年前Rap比賽往事
在《墨魚遊戲2》謝票直播中，陸永提到游學修邀請他參與節目時，意外喚起了15年前的回憶。原來在2010年，三人都曾參加農夫在天比高舉辦的《農的傳人》地球大和唱Rap比賽。該比賽是為了農夫同年6月的紅館演唱會物色Backing vocal人選，讓新人有機會踏上大舞台。陸永坦言若非游學修提起，他早已忘記這段往事，更笑說當時對雞翼完全沒有印象。
雞翼化名嘉彥爸爸止步10強自嘲少聽農夫歌
至於現時JFFT成員雞翼，當年化名為「嘉彥爸爸」參賽，選擇了《I believe u can fly》進行表演，可惜只能殺入10強便止步。被網民考古後，雞翼幽默地自嘲：「最後入唔到，自此好少聽農夫啲歌，哈哈！」這段15年前的往事，如今因為《墨魚遊戲》系列而重新被挖掘出來，成為網民熱議的話題。
游學修憑《24》勝出成為農的傳人
翻查當年比賽片段，參賽者必須選擇農夫的歌曲進行Rap表演。當時在天比高擔任見習創作人的游學修選擇了《24》，以「為咗所為嘅康莊大道 我哋一直做一直做 一直做咗十年 二十年 人生有幾多個十年」的歌詞展現不俗的節奏感，最終獲得陸永的「嘉許」動作。比賽由農夫親自擔任評判，還有音樂人Edward Chan參與評選，最後游學修成功勝出，成為史上第一隊Rap Chorus成員之一，與農夫一同踏上紅館舞台。
網民大讚陸永表現期待雞翼奪冠 獲封「能力者金鐘翼」
《墨魚遊戲2》播出後，陸永的精彩表現獲得網民一致讚賞，人氣急升，連帶當年的比賽舊片也被翻出重溫。網民紛紛留言支持：「JFFT四個最睇好雞翼嘅表現，期待聽晚墨魚遊戲2播出」、「翼 贏家會係你嗎」、「能力者金鐘翼」。有網民更幽默地表示：「成日覺得你個鼻好似一隻無骨雞翼」，展現對雞翼的喜愛。隨著《墨魚遊戲3》今晚播出，網民都期待看到這位「最可敬選手2號」能否延續15年前未完成的夢想。
圖片來源：IG@chickenwingli、thread圖片資料或影片來源：原文刊於新假期