墨魚遊戲2 ｜大熱選手雞翼@JFFT起底 被陸永封「最可敬選手」 爆翼Sir15年前農夫Rap比賽往事

《墨魚遊戲2》播出後掀起熱潮，陸永憑藉光速轉數成為MVP，更在直播中點名雞翼GE為「最可敬選手2號」，令網民對今晚《墨魚遊戲3》的結果更加期待。不過最令人意外的是，原來陸永與游學修、雞翼三人早在15年前已有淵源，當年更曾在同一個Rap比賽中較量，究竟這段被遺忘的往事有何精彩內容？