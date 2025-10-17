《墨魚遊戲2》13萬人搶睇 古天樂神秘現身 鄧兆尊出局爆金句 呢位出局最可惜！

試當真結業前最後一個大型節目《墨魚遊戲2》昨晚首播，集結100位藝人參與的綜藝節目瞬間成為全城熱話，直播時最高峰曾達13萬人次收看。節目標榜勝出者可獲10萬元獎金，但最終揭曉竟是津巴布韋幣，折合僅約100港元，令人哭笑不得。更令觀眾驚喜的是，神秘Big Boss竟然是古天樂現身，究竟這位天王巨星會為節目帶來甚麼驚喜？