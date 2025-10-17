《墨魚遊戲2》13萬人搶睇 古天樂神秘現身 鄧兆尊出局爆金句 呢位出局最可惜！
試當真結業前最後一個大型節目《墨魚遊戲2》昨晚首播，集結100位藝人參與的綜藝節目瞬間成為全城熱話，直播時最高峰曾達13萬人次收看。節目標榜勝出者可獲10萬元獎金，但最終揭曉竟是津巴布韋幣，折合僅約100港元，令人哭笑不得。更令觀眾驚喜的是，神秘Big Boss竟然是古天樂現身，究竟這位天王巨星會為節目帶來甚麼驚喜？
劉以達、C君首輪出局 林千渟冠軍光環失效
首集播出兩個遊戲，第一個是「狐狸先生幾多點」，20人擔任狐狸角色，需要最少捉到8個人才能過關。意外地，觀眾喜愛的劉以達、C君都在第一回合便慘遭淘汰，提前告別遊戲。更令人震驚的是，上季冠軍林千渟竟被朱栢謙成功捉到，冠軍光環瞬間失效，同樣在首輪出局。這個回合總共淘汰了12位參賽者，競爭之激烈可見一斑。
鄧兆尊出局金句爆笑全場
第二個遊戲「井字過三關」採用大型井字地台，參賽者以擲豆袋形式決定「O」及「X」的擺放位置。儘管廖子妤、盧鎮業在休息時間獲得功能卡加強優勢，但兩人仍然在此關陣亡。這一關大肆淘汰了47位參賽者，包括錢嘉樂、森美、小儀、鄧兆尊等知名藝人。當鄧兆尊被「槍殺」出局時，他拋出一句「打靶我最有經驗！」回應《國產凌凌漆》的經典畫面，全場瞬間爆笑，展現其幽默本色。
周秀娜一句「你今次仲唔死」成經典
另一方面，當女星周秀娜在節目中被「槍殺」出局時，拋出了一句「周秀娜，你今次仲唔死」瞬間引爆全場大笑！
陸永符碌過關成最大贏家
在眾多參賽者中，最幸運的莫過於陸永，他成為該關最後一位參賽者，由於人數不足無法開局，結果不戰而勝順利過關，堪稱「最符碌」的晉級方式。
米爺誤中炸彈成JFFT最早出局成員
節目在休息時間更設置「炸彈」陷阱，眾人不停互傳紙條，你推我讓的場面爾虞我詐，最終米爺誤中炸彈慘遭出局，成為JFFT最早出局的成員。網友以為米爺在game 2做了英雄，但在呢個環節被淘汰，表示非常可惜！
古天樂神秘現身擔任Big Boss
節目最大驚喜是古天樂以Big Boss身分現身，雖然戴著面具，但從身形及聲線已能確認身分。他負責主持大抽獎環節，要求被抽中的Tyson Yoshi除衫，但對方拒絕就範。隨著遊戲進入第三回合，各參賽者需要戴上太陽花頭套玩氹氹轉，具體內容則要等待下集大結局揭曉，令觀眾更加期待。
