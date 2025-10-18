鄧兆尊爆《墨魚遊戲2》玩後感！夾計錢嘉樂森美求死：想早啲收工

《墨魚遊戲2》播出後隨即引爆全城熱話！其中「前輩級」鄧兆尊、錢嘉樂、森美等人的表現成為網民熱烈討論焦點。不過鄧兆尊日前在網上節目中竟然爆出驚人內幕，原來他們三人在拍攝期間竟然「夾計求死」，刻意在遊戲中輸掉好讓自己提早收工！