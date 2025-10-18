鄧兆尊爆《墨魚遊戲2》玩後感！夾計錢嘉樂森美求死：想早啲收工
鄧兆尊爆內幕夾計求死提早收工
鄧兆尊在網上節目中大爆拍攝內幕，透露當日早上10點開始拍攝，單是第二個遊戲已經拍到晚上7點，每個遊戲開始前都要進行接近一小時的講解。他表示當日要趕回去做直播，而錢嘉樂亦表示很累，加上森美和小儀是收工後才到會場，因此三人為了想「早收工」，於是在遊戲中專門輸掉。鄧兆尊估計如果要拍完整個節目，可能要到凌晨2點或以上才能結束。
錢嘉樂現場求饒「俾我哋死啦」
鄧兆尊更爆料指在分組環節中，他們已經很想「死」，但沒料到最後交叉組全部留低，只好繼續玩下去。他透露當日有20至30個攝影機拍攝，收音設備亦收錄了所有對話，其中拍攝錢嘉樂的攝影機應該會聽到他向其他參賽者說：「你哋班後生仔唔好咁，俾我哋死啦，你哋仲有大好前程去對面啦！」鄧兆尊笑言整個遊戲最難的地方是如何跟志同道合的人一起「死」，形容感覺像密謀造反。
TVB綜藝出身「效果」滿分！
談到為何農夫、森美以及他自己都成為節目焦點，鄧兆尊分析指很多在無綫拍過綜藝的人都知道要製造拍攝效果，抱著要好看的心態而不是贏的心態參與。他表示：「好多人真係抱住玩遊戲心態，好多大台出嚟嘅人知道要拍攝效果，要好睇心態而唔係贏嘅心態，所以出嚟效果就唔同咗。」他指出不能跟歌星、YouTuber說要好看，因為他們不會明白，而DJ們從一開始就不是想著玩遊戲，而是想著如何製造氣氛，讓大家看得開心和舒服。
網民熱議拍攝辛苦無酬勞參與
鄧兆尊透露所有參與者都沒有酬勞，只獲得飯糰、糖果和飲品作為補償。他坦言如果下次要再集齊這100人拍攝，相信會有一半人拒絕參與，一來被困太久，二來是義務性質還要做額外工作。他又提到拍攝現場不能使用電話，而部分新歌手和演員習慣有很多助手跟隨，但拍攝現場不允許助手入場，因此部分人很不習慣，笑言「點解會有班人想逃獄」。
網民表示：「原來係咁，難怪睇到佢哋好似唔太想玩」、「第2隻game等咁耐後面啲明星個個都想收工咁款，得返啲YouTuber認真想玩落去」、「錢嘉樂扔到咁差真係好誇張」，亦有網民讚賞：「兆尊講得好真實，拍攝真係好辛苦」。