《墨魚遊戲2》陸永超班綜藝感成MVP 傳紙仔心理戰術網民激讚：教材級！

試當真《墨魚遊戲2》昨晚首播後隨即引爆全城熱議，其中農夫成員陸永憑藉出色的綜藝表現成為全場焦點，網民更封他為本季MVP！這位綜藝界前輩在傳紙仔環節中展現的心理戰術和搞笑功力，令觀眾笑到停不下來。究竟陸永如何在眾多參賽者中脫穎而出，成為網民心中的綜藝教材！？