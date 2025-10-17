《墨魚遊戲2》陸永超班綜藝感成MVP 傳紙仔心理戰術網民激讚：教材級！
試當真《墨魚遊戲2》昨晚首播後隨即引爆全城熱議，其中農夫成員陸永憑藉出色的綜藝表現成為全場焦點，網民更封他為本季MVP！這位綜藝界前輩在傳紙仔環節中展現的心理戰術和搞笑功力，令觀眾笑到停不下來。究竟陸永如何在眾多參賽者中脫穎而出，成為網民心中的綜藝教材！？
陸永傳紙仔環節爆笑連連
在《墨魚遊戲2》的傳紙仔環節中，陸永展現了驚人的綜藝天賦和心理戰術。他在第二回合遊戲時不停言語騷擾洪天明，成功令對方一度分心，最終自動勝出。製作組更配上《風生水起》的背景音樂，為整個環節增添了濃厚的喜劇色彩。陸永的表現不僅令現場氣氛熱烈，更讓觀眾在螢幕前笑個不停，充分展現了他作為綜藝界前輩的深厚功力。
陸永心理戰術獲網民激讚！
在休息環節中，當鄧月平收到淘汰字條後，陸永的反應更是令人拍案叫絕。明知收到字條的人會被淘汰，他仍堅持向鄧月平拿紙條查看，看完後竟然表示「幾好喎！咁都肯俾我！」這種與其他參賽者截然不同的大反差反應，立即吸引了Lolly Talk成員的注意，王智騫和肥腸等人也紛紛加入想要紙條的行列。陸永這招心理戰術成功混淆了其他參賽者的判斷，擾敵功力更是世界級！展現了他在綜藝節目中的老練經驗。
農夫組合搶鏡功力深厚
除了陸永的出色表現外，網民也發現農夫組合、森美及錢嘉樂等資深藝人的存在感極高。即使在旁邊觀戰時，他們也能成功搶鏡，為節目增添不少娛樂效果。這些綜藝界前輩的加入，確實為《墨魚遊戲2》帶來了不同層次的觀賞樂趣。不過令觀眾感到可惜的是，C君在首輪便出局，未能在節目中展現更多表現。
網民狂讚陸永綜藝教材級表現：轉數好快
陸永在《墨魚遊戲2》中的表現獲得網民一致好評，紛紛留言讚賞他的綜藝能力！網民表示「呢啲咪綜藝界前輩囉，識玩」、「佢嘅反應smooth，到完全唔似收到伏，最後由人群走出嚟搭住膊頭講會死個畫面好有以前搞笑電影feel」。更有網民大讚「轉數好快又比到戲想佢繼續玩到落去騷擾洪天明果到又係好搞笑」，認為陸永的綜藝能力堪稱教材級別。豪哥在試當真謝票場也曾提及「陸永參加墨魚遊戲，嗰種轉數同幽默，溝掂曬全部試當真啲人！」
