《墨魚遊戲3》盤點今集陸永12大金句 與洪天明展示超強默契

《墨魚遊戲3》昨晚播出終局之戰，陸永憑藉一連串爆笑金句成為全場焦點，與洪天明一同殺入最後階段，但最終由Lolly Talk的阿蛋爆冷奪冠。作為試當真告別作的壓軸節目，陸永的清晰思路和幽默對白令網民大讚他是「最會玩遊戲的人」，究竟他說了哪些令人印象深刻的金句？