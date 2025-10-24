《墨魚遊戲3》盤點今集陸永12大金句 與洪天明展示超強默契
遊戲大王未能笑到最後
節目最後一關遊戲「007」，玩家需要分別上子彈或開防護網來決定生死，經過一輪交戰後，在最後八位玩家中先後淘汰陸永、洪天明、東方昇、Ming仔、雞翼、林子峰以及Lolly Talk的兩位成員阿蛋、Yanny。眾人換上西裝，一齊食小菜，總結表現，之後玩final game決勝負。陸永在該回合展示他超清𥇦思路，被網民大讚最會玩遊戲的人。洪天明就搞笑著大家先隊陸永再隊他，不忘提及老婆的叮嚀「我老婆叫我唔好亂射」。最先出局的是天明，但天明不停爆金句令場面非常好笑。
陸永金句連環爆 網民封為遊戲MVP
在《墨魚遊戲3》的激烈對戰中，陸永靠運氣行到最後，但展現出驚人的遊戲分析能力，同時不忘以幽默對白娛樂觀眾。他在與潘宗孝握手時直言「好有運，被你fake完都仲唔死」，更分析對手錯誤指「個天係公道㗎」。面對湯令山時，他鼓勵對方「我覺得你會得，一定得」，展現出既競爭又友善的態度。其他經典金句包括「必勝仲好過加油」、「我哋個防護網係用嚟龜縮嘅，龜縮網」等，每句都充滿個人風格。
網民熱烈討論 陸永獲封最強玩家
節目播出後，網民紛紛留言表達不捨之情，「見證一個時代結束」、「再見試當真」等留言充滿感慨。陸永的表現更獲得網民一致好評，被形容為「6wing職業：吟遊詩人」、「行到邊講到邊」，有網民直言「成個game最欣賞6wing同洪天明」。不少人認為陸永是真正的MVP，「6wing真係MVP，每次都留意住成個局，戰略分析得快」，他的遊戲智慧和娛樂效果完美結合，成為這個告別作中最閃亮的明星。
盤點今集陸永12大金句
1.跟潘宗孝握手謂：「（我）好有運，被你fake完都仲唔死，（阿修）你嘅錯係咩？fake錯咗一下，佢嘅錯係佢被人fake ，再fake人，抵死！個天係公道㗎！邊個錯得多丫？」
2.握住湯令山手說：「我覺得你會得，一定得，真係得，我哋好想鼓勵你。（潘宗孝：用背脊贏墨魚遊戲）即係用背脊都贏？（潘宗孝：佢係I人）其實我都I。」
3.必勝仲好過加油
4.就係咁玩，就係永遠唔猜輸咋嘛。
5.好多戰術咁，其實係猜包剪揼好勁。
6.我哋比個感覺你，就係打開比的射都唔會射得中
7.我哋個防護網係用嚟龜縮嘅，龜縮網。
8.你唔好咁多戰略啦，你都係咁猜贏啫，我係你個隊都唔好意思啦！
9.如果香港有呢種比賽（天下太平），掉呢種波，你就係奧運冠軍，奈何無呢隻比賽。
10.佢做到嘅嘢，佢都做到，但Stone做到嘅嘢，安仔做唔到。
11.我廢㗎
12.我都好辛苦同好努力，分別喺第三、第四個遊戲喺完全無做過任何嘢都晉級，或者我係話俾大家知順其自然，隨遇而安都未必係一個好策略，因為依家輸啦！
試當真告別作圓滿落幕 見證時代結束
《墨魚遊戲3》作為游學修主理的YouTube頻道「試當真」告別作，成功為這個時代劃下句號。節目從40位玩家開始，經過五個遊戲的激烈淘汰，最終由Lolly Talk的阿蛋意外奪冠，獲得象徵性的一百元獎金。陸永雖然未能笑到最後，但他在「遺言」中的自我反思「順其自然，隨遇而安，都未必係一個好策略，因為而家輸喇」，展現出他對遊戲策略的深度思考。