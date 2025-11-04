東張西望「走私魚生」事件 自稱壽司郎前員工匿名爆料帶風向 續集預告內容搶先睇

東張西望》踢爆走私魚生供應連鎖壽司店後，壽司郎火速發聲明否認使用走私食材，但網民討論持續發酵，質疑聲浪四起。有疑似前員工匿名爆料指以往刺身確實來自日本空運，但離職三個月後貨源可能已改變，更有網民直指這是內部人士「溝貨cap水」的常見手法，令事件真相更加撲朔迷離，東張預告今晚攝製隊將會全程直擊水貨客「衝關」過程，了解他們運貨過程以外，又會追蹤出貨的貨車，直擊這一批批水貨食物，會分發到哪些香港店舖，途中甚至被恐嚇！

前員工匿名爆料帶風向

有網民以前員工身份匿名發文，透露內幕消息指「我以前收刺身貨嘅時候知道係日本嘢，喺總公司同一訂之後再空運落嚟香港，再分返去唔同嘅分店」，但同時表示「不過我都離職咗差唔多三個月可能改左貨源都唔出奇」。該名疑似前員工更直言「一直都唔覺佢好食，門口陣味又勁腥，今次班fans哭咗」，言論引起網民熱烈討論。另有網民匿名更直接指控「内部有幾XX，你班街外人唔知啫」，暗示內部確實存在問題，但遭其他網民留言炮轟認為他帶風向。

壽司郎強烈抗議指控報導失實

面對《東張西望》的報導，壽司郎即日發出強硬聲明，指控TVB「報導內容不盡不實且僅憑單方面資訊，在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材」。聲明強調「香港壽司郎對有關媒體的虛假報導表示強烈抗議並將採取法律行動」，並重申所有食材均嚴格按照香港政府食物安全中心條例處理。壽司郎解釋照片中的人物「並非本公司或物流公司之員工」，懷疑是「未經同意下撿拾壽司郎的廢棄發泡膠箱作其他用途」。

網民質疑供應鏈真實性現分歧

網民對事件出現兩極化反應，支持壽司郎的網民認為「一間日本上市餐飲連鎖，食材種類多，有咩必要要靠水貨客走私果幾款食材，慳到幾多成本？慳果少少錢整臭成間公司？」質疑走私供應量根本無法滿足連鎖店龐大需求。但另一派網民則認為「壽司郎係深圳都多分店，人哋就係做到咁大所以所有野都有數據，人哋唔一定全部貨源都同你用日本貨」，質疑部分食材確實可能透過走私途徑取得。有網民更指「連鎖分店管理層玩溝貨cap水是常識吧」，暗示這種做法在業界並不罕見。亦有網民貼出在壽司郎門口的發泡膠箱相片聲稱發現「大陸貨」，但相片顯示箱子內裝的是蔬菜，立即遭其他網民炮轟。有網民直斥：「菜點會唔係用大陸野？日本菜點會係呢個價」、「蔥都要日本嚟，使唔使飲用水都要日本空運？」

