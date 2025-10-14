獅王夏國璋囝囝「紙紮大王」｜憶述為黃家駒紮鋼琴最心碎 爆家屬提1個特別要求！

昨晚（10月13日）「獅王」夏國璋的兒子、「紙紮大王」夏中建師傅作客靈異節目《直播靈接觸》，罕有地分享入行多年秘聞，更憶述曾為已故巨星張國榮及黃家駒製作紙紮品。夏師傅坦言為黃家駒紮鋼琴時最為心碎，更一度傷心落淚，全因家屬提出一個極高難度的要求，究竟是甚麼令這位大師傅都感到棘手？