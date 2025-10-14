獅王夏國璋囝囝「紙紮大王」｜憶述為黃家駒紮鋼琴最心碎 爆家屬提1個特別要求！
昨晚（10月13日）「獅王」夏國璋的兒子、「紙紮大王」夏中建師傅作客靈異節目《直播靈接觸》，罕有地分享入行多年秘聞，更憶述曾為已故巨星張國榮及黃家駒製作紙紮品。夏師傅坦言為黃家駒紮鋼琴時最為心碎，更一度傷心落淚，全因家屬提出一個極高難度的要求，究竟是甚麼令這位大師傅都感到棘手？
夏中建憶述最心碎工作 為黃家駒紮鋼琴爆喊
節目中，夏中建師傅透露曾為已故巨星張國榮紮過一座紅館，場面震撼。不過，他直言最傷心的一單工作，是為Beyond主音黃家駒紮作一座鋼琴。他憶述當時的心情時不禁哽咽：「一路做一路傷心（喊）。點搞呢，內心又唔開心，嗰時後生都係鍾意 Beyond。」令這件工作難上加難的，是家屬提出的一個特別要求，希望鋼琴的每一粒琴鍵都可以真實按下。為了完成這個遺願，夏師傅最後特地跑到教堂，量度真實鋼琴的尺寸，才成功將製成品還原，敬業精神令人敬佩。
梁思浩驚爆肥姐迷信禁忌 「剪綵唔拎返啲紅會行衰運」
同場的主持梁思浩亦分享了一則關於已故「肥姐」沈殿霞的圈中秘聞。他提到肥姐對於剪綵儀式有一個獨特的看法，認為藝人出席剪綵會將好運帶給店舖。思浩引述肥姐金句：「我哋去剪綵啲人攞咗我哋啲好運，所以我哋都要攞返啲彩走，唔係啲運就留低喺間舖頭。」因此，肥姐每次剪綵後，都會剪下一小段紅色彩帶放進口袋，象徵「攞返啲紅」，將好運帶走。思浩更補充，肥姐亦會拿走醒獅採青後的生菜，取其「生財」之意，洗淨後更會用來煲湯飲用，可見她對好意頭的重視。
夏中建揭秘舞獅開光儀式 點睛原來唔係畀人睇
作為三項健力士世界紀錄保持者，夏中建師傅亦分享了許多關於紮作的冷知識。他解釋，舞獅所用的獅頭，製作工序極為繁複，主要分為「紮、撲、寫、裝」四個步驟。而最關鍵的「開光」儀式，並非大眾在活動上看到的簡單點睛。他透露，真正的儀式需要用老薑挖窿，倒入燒酒和朱砂混合，再用碌柚葉、黃皮葉為獅頭灑淨，然後按左眼、右眼、耳、口、鼻、額鏡、脷，再由頭到尾及手腳的順序點上朱砂，才算完成正式的開工儀式。他笑言，平時主禮嘉賓的點睛動作，主要只是為了拍照留念。
