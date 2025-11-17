60歲夏文汐《新聞女王2》做佘詩曼養母｜氣場全開網民激讚 背景起底

60歲夏文汐強勢參演《新聞女王2》飾演佘詩曼養母，第16集登場氣場全開令觀眾驚艷。這位香港第一代霸氣烈女時隔多年再度現身TVB劇集，與佘詩曼的對手戲火花四濺，兩人性格強硬一有分歧便爭吵，展現出不同世代女強人的較量。夏文汐在劇中飾演新聞主播阮雪君，事業型女性的形象與她本人的傳奇經歷不謀而合。