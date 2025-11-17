60歲夏文汐《新聞女王2》做佘詩曼養母｜氣場全開網民激讚 背景起底
夏文汐強勢登場《新聞女王2》與佘詩曼火花四濺
《新聞女王2》第16集迎來重磅嘉賓夏文汐特別演出，她飾演佘詩曼的養母阮雪君，將有數集戲份。劇中兩人都是性格強硬的女性，一有分歧便會爆發激烈爭吵，展現出不同世代女強人之間的碰撞。夏文汐飾演的阮雪君同樣是新聞主播出身，事業型女性的設定與她本人的霸氣形象完全吻合。佘詩曼更坦言沒想過可以與偶像夏文汐合作，難得展現出小粉絲的嬌羞一面。
總監製鍾澍佳有心思邀請夏文汐回歸電視圈
這是夏文汐繼2017年ViuTV《瑪嘉烈與大衛系列 前度》及2018年TVB劇《逆緣》之後，再度現身電視劇集。總監製鍾澍佳邀請夏文汐飾演Madam Yuen一角確實有新意，充分發揮了她的演技實力和獨特氣質。從《烈火青春》、《唐朝豪放女》、《說謊的女人》到《朝花夕拾》，夏文汐的經典角色永遠留在觀眾心中，今次回歸更是讓人期待她與新一代演員的化學反應。
夏文汐傳奇演藝路從22歲《烈火青春》走紅至今
11月21日剛滿60歲的夏文汐原名鄧麗群，她以「香港第一代霸氣烈女」聞名，生於香港仔田灣徙置區，家中排行最小，父親為公務員但在她幼年時已去世，由母親獨力撫養成人。1981年17歲的她在尖沙咀半島酒店享用下午茶時被電影編劇陳韻文相中，1982年22歲憑藉《烈火青春》一舉成名。其後在《唐朝豪放女》中飾演魚玄機的大膽演出更讓她廣為人知，確立了性感女神的地位。1989年結婚後她淡出演藝圈移居美國，直到2000年代末才全面復出。
網民曾狠批《逆緣》演技夏文汐霸氣回應「長得太美是我的錯」
2018年夏文汐參演TVB劇集《逆緣》時曾引起爭議，劇中她與黎諾懿的姊弟戀情節讓觀眾直呼超重口味，兩人激吻20秒更有不少肉麻對白。當時有網民在微博狠批她演技差，指對白不自然、斷斷續續，更攻擊她的外表說她皺紋多是老女人。面對惡意批評，夏文汐霸氣回應貼出寫著「長得太美是我的錯」的流淚劇照。大量粉絲隨即力撐：「這種人連現實和戲都分不清」、「Pat是全劇最閃眼的一個」、「完全演出那種自私霸氣女總裁的感覺」，證明群眾的眼睛是雪亮的。
