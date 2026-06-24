瑞典女網紅被朋友誤認為夏蘭特 一張廣告牌引爆全網爆笑
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瑞典女網紅Julia Grop近日因為一張眼鏡品牌廣告而意外爆紅，原因竟然是她的朋友將廣告中的挪威球星夏蘭特誤認為Julia本人，事件迅速引發網民熱議，笑翻全網。
朋友睇廣告牌驚呼以為Julia上咗代言
事件源於夏蘭特為北歐眼鏡品牌Synsam拍攝的一輯大型戶外廣告，廣告牌在各地隨處可見。Julia的朋友某日經過廣告牌時，竟然將畫面中戴住眼鏡、造型時尚的夏蘭特誤認為Julia，即刻興奮地聯絡她：「Oh my god Julia，你上咗廣告？」Julia收到訊息後一臉無奈，立即否認：「我完全唔似嗰個男人！」兩人之間的對話截圖被Julia放上社交平台，瞬間引爆網絡討論。
Julia大方玩梗參與網民互動
面對鋪天蓋地的「撞樣」調侃，Julia並無惱怒，反而大方接受玩梗，在社交平台上積極參與討論。Julia本身以生活時尚及情侶短片聞名，經常在限時動態發布搞笑內容，今次「撞樣夏蘭特」事件正好符合她一貫的幽默風格，令她的人氣再度急升。
夏蘭特廣告造型時尚引發撞樣聯想
夏蘭特作為挪威國家隊當家射手，上季在英超攻入27球，被譽為「入球機器」。不過今次令他登上熱搜的並非入球數據，而是廣告中的時尚造型。夏蘭特在Synsam廣告中以斯文眼鏡配搭休閒裝束亮相，與平日球場上霸氣十足的形象截然不同，加上金色長髮與Julia的外貌確實有幾分相似，難怪連Julia的朋友都會認錯人。
網民爆笑留言反問點解夏蘭特似Julia
網民對於今次撞樣事件反應極為熱烈，留言區充斥大量爆笑回應。有網民表示：「我一開始都以為廣告上嗰個係Julia😭😭要再睇多次先分得清」，亦有人神回覆：「Julia講得啱，佢自己唔似夏蘭特，但點解夏蘭特會似佢？」更有網民調侃夏蘭特應該付Julia肖像權費用，整個討論串充滿歡樂氣氛。
資料或影片來源：原文刊於新假期