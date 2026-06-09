夏蘭特突發IG講普通話 代言身份曝光球迷以為係AI

挪威「入球機器」夏蘭特昨日突然在Instagram發布一段宣傳片，片中他竟然以普通話向球迷問好，更親口喊出「怕上火，喝王老吉」這句經典廣告語，原來這位身價過億的足球巨星已正式成為中國涼茶品牌王老吉國際品牌WALOVI的全球代言人，消息一出即刻引爆社交平台。