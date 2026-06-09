夏蘭特突發IG講普通話 代言身份曝光球迷以為係AI
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挪威「入球機器」夏蘭特昨日突然在Instagram發布一段宣傳片，片中他竟然以普通話向球迷問好，更親口喊出「怕上火，喝王老吉」這句經典廣告語，原來這位身價過億的足球巨星已正式成為中國涼茶品牌王老吉國際品牌WALOVI的全球代言人，消息一出即刻引爆社交平台。
夏蘭特親自拍片講普通話宣布代言消息
夏蘭特於6月8日在個人Instagram帳號發布視頻，正式宣布自己成為王老吉國際化英文品牌WALOVI的全球品牌代言人。片中這位曼城神鋒先以普通話向球迷問好，確認代言身份後，更在片尾以略帶口音的普通話喊出「怕上火，喝王老吉」。最令人意想不到的是，官方更將夏蘭特球迷耳熟能詳的應援歌《Haaland Song》惡搞改編成王老吉版涼茶洗腦神曲，堂堂入球戰歌瞬間變成飲品廣告歌。
王老吉官方回應稱品牌正式進軍國際市場
王老吉方面表示，今次邀請夏蘭特擔任WALOVI全球代言人，是品牌推動國際化、年輕化的重要一步。WALOVI並非單純將品牌名翻譯成英文，而是王老吉全球化敘事的核心部分。品牌希望借助夏蘭特的世界級曝光度與跨地域影響力，將原本偏向亞洲市場的涼茶故事重新包裝，透過足球這項全球化程度最高的運動，提升品牌在海外市場的認知度，為後續渠道拓展及品牌授權打開空間。
夏蘭特近年商業版圖擴張至亞洲品牌
作為當今足壇最炙手可熱的前鋒之一，夏蘭特在曼城的入球紀錄早已打破多項歷史數據，其Instagram粉絲數以千萬計，商業價值極高。近年不少亞洲品牌積極尋求與歐洲頂級球星合作，而夏蘭特憑藉其陽光健康的形象及龐大的全球粉絲基礎，成為各大品牌爭相邀約的對象。今次與王老吉的合作，亦被視為2026世界盃前夕品牌搶佔曝光的重要佈局，挪威國家隊近期更以維京戰士造型拍攝官方團隊照，話題度持續高企。
網民瘋傳片段笑稱入球機器原來需要降火
消息傳出後，社交平台上隨即出現大量討論，不少網民對夏蘭特講普通話的片段感到震驚，「第一眼碌到仲以為係AI片」、「究竟踢波踢到有幾燥底，要搞到入球機器要飲涼茶降火？」等留言湧現。亦有球迷表示《Haaland Song》被改編成涼茶廣告歌後「個腦瘋狂Loop緊」，認為官方惡搞程度超乎想像。部分網民則好奇夏蘭特的普通話到底值幾多分，紛紛留言評分討論。
資料或影片來源：原文刊於新假期