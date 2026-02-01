夜王｜隱藏角色大表嫂Alina飾過檔媽媽生「二五女」出賣黃子華

《夜王》票房愈戰愈勇，開畫四日成績驕人，而片中一位隱藏角色更意外成為觀眾焦點！原來除了官方宣傳的一眾女星外，電影還有一位超面善的「二五女」角色，她就是最近宣布訂婚喜訊的李炘頤Alina，人稱「大表嫂」的Mirror成員邱士縉未婚妻。