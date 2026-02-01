夜王｜隱藏角色大表嫂Alina飾過檔媽媽生「二五女」出賣黃子華
《夜王》Alina飾夜總會媽媽生投靠鄭秀文背叛黃子華
電影《夜王》開場頭段講到黃子華飾演的歡歌面臨3位舞小姐領班被鄭秀文飾演的V姐重金挖角，其中一位出賣黃子華的「二五女」正是由Alina飾演。雖然只是配角，但她在電影開場不久即與黃子華及鄭秀文有對手戲，對白和鏡頭都比另一女角楊偲泳更加搶鏡，短短一幕已令人印象深刻。觀眾入場後都發現這位媽媽生非常面善，原來就係Mirror「大表嫂」，憑住fit爆身材和專業舞蹈背景，令不少女生羨慕不已。
大表嫂演藝路由舞蹈員到造星3
李炘頤1991年出生，中五會考後考入香港演藝學院主修現代舞，畢業後曾任舞蹈員數年。2016年參選ViuTV選美節目《美選D.n.A》進身最後八強開始為人認識，2020年參與《全民造星3》獲得第7名成績，現時是ViuTV重點推介的八大藝人之一。她的170cm舞者體形和專業舞蹈背景， 後來更透過造星身份參與音樂綜藝節目《囝囝囡囡730》，並拍攝《反起跑線聯盟》等劇集。
Stanley與Alina九年愛情長跑終開花結果
MIRROR隊內「元祖情侶」邱士縉與李炘頤在2月1日同步在社交平台公布訂婚喜訊，九年愛情長跑終於開花結果！Stanley和Alina以親筆手寫信深情告白，正式宣告即將成為對方「餘生另一半」。準夫婦二人在手寫信中表示：「多年以來，首先感謝大家嘅厚愛。由我哋係寂寂無名嘅二人，到依家我哋對未來充滿憧憬，每日都笑住向夢想進發，沿途都有你哋陪伴。」兩人更甜蜜宣言「今年，我哋倆將會踏入新階段，決定好好成為對方一生嘅課題，成為對方餘生嘅另一半」，溫馨照片曝光後瞬間引爆網民祝福潮。
四張甜蜜照片網民猜測雙喜臨門
隨文公開的四張照片展露滿滿甜蜜，首張以「We’re Engaged」為題，Stanley手持婚戒，Alina在旁露出鬼馬俏皮笑容。第二張「Looks like you’re officially my problem now」中，二人身穿禮服，Alina甜笑依偎在Stanley身旁，臉上洋溢幸福光彩。第三張「We’re getting married」特寫兩人緊握雙手，Alina無名指上的訂婚鑽戒閃耀動人，最後一張則是兩人親筆手寫信，為這份喜訊留下最美註腳。有網民留意到合照都明顯遮肚，紛紛猜測：「係咪有咗，雙喜臨門」、「太閃啦！」
