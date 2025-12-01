《夜王》心駖見工被串大媽舞 麗英壓軸登場 零死角演出笑料百出！
鄧麗英自創奇招表演椎間盤突出
在「見工篇」宣傳片中，最後一位應試佳麗結衣（鄧麗英飾）以「秘密武器」姿態出場，但一現身就被黃子華神窒住：「呢個係秘密武器？點解唔Keep住係秘密咪算囉？」不過麗英毫不怯場，自我介紹時表示「青春可人、聰明伶俐、話頭醒尾」，更即場表演「椎間盤突出」同「徒手腎衰竭」，發功過後竟然話「衰咗」，令兩位老闆都感到好奇。當被問到有甚麼缺點時，麗英竟然表示最衰就係「零死角」，因為呢樣搞到有少少抑鬱，黃子華聽後失笑表示：「Hold住個抑鬱，妳係百年難得一見嘅病人！幾時可以返工？」結衣竟然未被彈鐘，立即兇狠表示：「依家！」竟然作功令大家非常意外。
李芯駖天后面前班門弄斧遭狠批
第三位應試佳麗水晶（李芯駖飾）甫一出場就大展歌喉舞姿，在天后鄭秀文面前班門弄斧當然馬上被落閘。鄭秀文直接表示：「Sorry！No offense！咁Shut up識喇啩！我哋請公關，唔係請大媽跳廣場舞！」當水晶落力展示自己兩文三語能力時，黃子華亦忍不住補槍：「相當⋯⋯inter國際！」鄭秀文又和應：「簡直衝出香港！」最後黃子華決定再彈鐘：「佢意思係請妳衝出間房！」連彈鐘金句都一樣押韻啜核，展現出子華哥一貫的幽默風格。
譚旻萱林熙彤面試表現各有特色
第一位面試佳麗網紅玲姐ChiLing（譚旻萱飾）以應節聖誕女郎造型面試，已經被鄭秀文寸爆並非招聘聖誕老人，玲姐即場更發功「整頓職場」覺得公關時間彈性、有利配合日程，令閱歷豐富的黃子華都眼界大開：「要夾你schedule喎！呢啲大人物你喺邊到搵返嚟㗎？」馬上原地彈鐘。第二位應試佳麗BB（林熙彤飾）驚爆著校服現身，鄭秀文當然不留情面發炮：「啱啱放學呀？嚟搵暑期工？」水晶便表示想自由度高賺夠錢去旅行，鄭秀文當然不收貨，再次開炮：「妳呢個嬰兒！當呢到playgroup呀？未返工就同我講放假？」BB立即被嚇親、向黃子華扭計，黃子華即刻冧晒表示：「哎唷！唔好驚！叔叔抱返！抱出去⋯⋯」又再彈鐘。
網民反應兩極化討論熱烈
「見工篇」宣傳片一出，網民反應相當熱烈。有網友表示：「Sammi一開口已經好入戲，期待」、「丽英做得好」、「肯定好好笑」，對電影充滿期待。不過亦有網民好奇：「究竟佢請咩人㗎」，對劇情發展感到好奇。另外有網民特別點名：「水晶😍唔該我要搵水晶小姐」，可見李芯駖的表現都獲得不少支持。整體而言，網民對這部2026年賀歲電影都抱有相當高的期望，認為黃子華、鄭秀文的組合加上一班「夜總會小姐」王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等，必定會帶來不少笑料。