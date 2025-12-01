《夜王》心駖見工被串大媽舞 麗英壓軸登場 零死角演出笑料百出！

港產賀歲喜劇 《夜王》見工篇宣傳片曝光，黃子華、鄭秀文親自出馬揀選夜總會公關小姐，四位應徵者各出奇招爭取職位。其中鄧麗英以「秘密武器」身份登場，竟然即場表演「椎間盤突出」同「徒手腎衰竭」，更自爆因為「零死角」而患上抑鬱症，令黃子華都忍不住讚佢係「百年難得一見嘅病人」！而李芯駖就在天后鄭秀文面前大展歌喉，結果被狠批「唔係請大媽跳廣場舞」，場面相當爆笑！