夜王｜導演版驚爆黃子華鄭秀文未曝光戲份 工作人員揭「1關鍵情節」先係靈魂

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《夜王》票房破億後，導演版加長戲份掀起全城熱議，惟觀眾焦點卻集中在三級情慾場面。不過有電影宣傳工作人員爆料，真正被刪走的精華，其實是黃子華與鄭秀文一場關鍵戲份。

宣傳人員爆料黃子華鄭秀文被刪戲份

任職《夜王》電影宣傳的工作人員在票房破億後出Post分享內幕，透露黃子華與鄭秀文有一場重要的賭錢戲份被完全刪走。該工作人員表示：「現在出街的版本，其實也剪走了很多他們的戲份。而當中我最喜歡的，是這一場戲（曾經看過早期神秘場的觀眾就會看過的）。」據悉，這場戲講述鄭秀文飾演的V姐一直深信命理，蘇師傅跟她說與黃子華飾演的歡哥這段姻緣「只能共患難不能共富貴」，V姐想富貴所以要離開歡哥，但兩人心內一直有著彼此。

不信命倔強成全片靈魂主題

這場被刪戲份的核心在於展現「不向命運低頭的倔強」。工作人員詳細描述劇情：「V姐總是想起風水所說的事，一直就認為『條命整定』努力抗拒與歡哥在一起。其實拒絕此引力，才是辛苦的事；二人走在一起，那種磁場又是如此的理所當然。」歡哥對V姐的愛錫從很多微小動作能夠看出來，而歡哥亦一直對V姐說，他相信他們能夠克服命運。這場戲設定在故事尾聲，V姐終於被歡哥成功說服，認為是時候將戴在身上的水晶神力等都放下，甚至連借庫的都通通完全放下，然後輕鬆離開賭場。

工作人員盼深層戲份重見天日

該名宣傳工作人員對這場被刪戲份念念不忘，認為：「雖然不用這場戲，觀眾也知道他們最終會走在一起，但我依然認為這幕戲有它很深很深的存在意義，甚至我認為這是他們二人關係當中最重要的命題。」他更形容這種不信命的倔強「從來就是我們這些硬頸派的態度」，好希望這場戲會有重見天日的一朝。相比起大眾熱議的三級情慾場面，這場展現港人精神面貌的深層戲份，或許才是《夜王》真正想要表達的核心價值。

導演版4月16日上映30分鐘加長戲份

吳煒倫執導的《夜王》徇眾要求下，導演版（Director’s Cut）終告曝光！黃子華、鄭秀文和導演在日前率一眾演員廖子妤、盧鎮業、何啟華、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等在東日地頭尖東齊人食魚蛋，兌現票房過億請大家食魚蛋之約。同時公布電影尺度三級的導演版加長將會4月16日正式上映。據了解，導演版將會加入約30分鐘被刪片段，除了大眾期待的三級情慾戲外，更會有新角色重見天日。

夜王 黃子華 黃子華鄭秀文在《夜王》中的深層感情戲被刪走（圖片來源：Facebook@小雨）
黃子華鄭秀文在《夜王》中的深層感情戲被刪走（圖片來源：Facebook@小雨）
夜王 黃子華 電影宣傳工作人員爆料兩人「不信命」戲份才是全片精華（圖片來源：Facebook@小雨）
電影宣傳工作人員爆料兩人「不信命」戲份才是全片精華（圖片來源：Facebook@小雨）
夜王 黃子華 據悉，這場戲講述鄭秀文飾演的V姐一直深信命理，蘇師傅跟她說與黃子華飾演的歡哥這段姻緣「只能共患難不能共富貴」，V姐想富貴所以要離開歡哥，但兩人心內一直有著彼此。（圖片來源：Facebook@小雨）
據悉，這場戲講述鄭秀文飾演的V姐一直深信命理，蘇師傅跟她說與黃子華飾演的歡哥這段姻緣「只能共患難不能共富貴」，V姐想富貴所以要離開歡哥，但兩人心內一直有著彼此。（圖片來源：Facebook@小雨）

《夜王》三級導演版4月16日上映新增從未曝光片段

萬眾期待 《夜王》「導演版」將於4月16日上映，官方公布新增逾30分鐘從未曝光吸睛片段，更會有神秘角色登場！據傳這個角色就係對白中經常提及，富二代太子峰「好叻個妹」，有傳角色由Amy Lo 盧慧敏飾演，但目前尚未確認。電影公司宣布，導演版將於4月10日晚上6:00，正式預售，《夜王》原版片長133分鐘，新版如新增30分鐘，亦即163分鐘以上！百老匯戲院官網亦已確認片長為163分鐘，而電檢當局將有關電影評級為「第三級電影」，18歲以下人仕嚴禁進入戲院內觀看，澳門方面亦已經列為D級；今次「導演足本版」主要涉及更多粗俗語以至極為大膽性愛鏡頭，更多「導演版」詳情有待官方進一步公布！

夜王 黃子華 《夜王》導演版被列為三級電影，片長163分鐘。（圖片來源：網上圖片）
《夜王》導演版被列為三級電影，片長163分鐘。（圖片來源：網上圖片）

傳神秘新角色係Amy Lo 盧慧敏

官方公布電影不但有全新逾30分鐘從未曝光片段，更有從未曝光「神秘角色」登場，早在電影2月上映期間就有討論表示見到片中有特別鳴謝女演員，而在電影中未有曝光，這一位就是與女主角鄭秀文屬同一間公司寰亞旗下的盧慧敏（Amy Lo），消息指她在片中飾演太子峰個妹，也就是對白多次提及，跟V姐學做生意學得好成功，令太子峰心生妒忌的神秘角色！

夜王 黃子華 今年2月有消息指片尾字幕有出現 盧慧敏（Amy Lo）的名字，但消息未有在主創口中透露半點風聲。（圖片來源：網上截圖）
今年2月有消息指片尾字幕有出現 盧慧敏（Amy Lo）的名字，但消息未有在主創口中透露半點風聲。（圖片來源：網上截圖）

楊偲泳激情戲份全數被剪 坐歡哥大髀畫面消失

最令粉絲心痛的莫過於楊偲泳飾演的煲煲，大量戲份慘遭剪走。據劇照猜測，被剪的片段包括煲煲坐歡哥大髀的親密場面、與V姐的精彩對手戲、在化妝間情緒爆發大喊的戲份，以及與Ace哥的激烈吻戲。煲煲這個性感角色本身已經相當搶眼，如果加上這些被剪片段，相信會更加立體，也難怪有網友專門留言表示只想看到煲煲的更多戲份。

夜王 黃子華 最令粉絲心痛的莫過於楊偲泳飾演的煲煲，大量戲份慘遭剪走。（圖片來源：楊偲泳IG）
最令粉絲心痛的莫過於楊偲泳飾演的煲煲，大量戲份慘遭剪走。（圖片來源：楊偲泳IG）
夜王 黃子華 楊偲泳受訪表示拍大尺度戲份時，曾向公司和家人溝通做好心理準備。（圖片來源：網上圖片）
楊偲泳受訪表示拍大尺度戲份時，曾向公司和家人溝通做好心理準備。（圖片來源：網上圖片）

芯駖水晶角色深度被削弱

戲中飾演「水晶」的COLLAR成員李芯駖，原來有一段不為人知的下海故事被完全剪走。導演提到芯駖的角色設定是年紀較大但需要V姐說服才願意做媽媽桑，背後應該有一個完整的背景故事交代她的人生轉折和心路歷程。觀眾只能從現有片段中猜測水晶這個角色的過往，無法完全理解她的動機和選擇，確實是一大遺憾。

廖子妤耳環數量暗示激戰次數？

另一個有可能被刪減的重頭戲是廖子妤與黃子華的床上戲份。觀眾從戲中大膽估計「唔係點有咁多耳環，肯定唔止一次咁少」，暗示兩人的親密戲份原本相當豐富，而且可能有多場不同的床戲場面。從這個線索可以推測，初剪版本中兩人的感情線發展得更加深入和露骨，可能涉及纏綿場面。

譚旻萱角色背景被砍 寸嘴原來有段故？

新世代女星譚旻萱（Mandy）在2月22日的謝票場上親自透露，她飾演的夜總會「寸嘴小姐Chi Ling」原本有更多背景故事。被剪走的片段主要解釋Chi Ling為何如此火爆和寸嘴，以及她留在東日夜總會的真正原因。現在觀眾看到的Chi Ling已經是一個相當鮮明的角色，但她豪邁又串的態度背後的深層動機卻無法得知。

林熙彤護士裝大針筒畫面引遐想

飾演BB的林熙彤（Hazel）雖然在正片中已經相當搶鏡，但從劇照可見她身穿護士裝手持大針筒的畫面，網友紛紛好奇這個嬌小可愛的女星會有怎樣的驚人表現，或許涉及一些刺激的情節安排。林熙彤本身形象清純可愛，如果在片中有反差極大的演出，肯定會成為觀眾討論的焦點。

網友激烈反應求加長版 三級版本呼聲極高

導演的爆料立即引發網友熱烈討論，不少人表示「First cut又三級又成4粒鐘，好在真係冇第一時間上，否則會變賀歲票房毒藥」，認為如果一開始就推出長版本可能會影響賀歲檔期的票房表現。但更多網友則表達了強烈的觀看慾望，留言「利申好想睇三級加長版，想睇多啲囡囡嘅支線劇情」，希望能看到更完整和深入的角色發展。有網友更提出具體建議，認為可以參考之前梅艷芳電影推出迷你劇的做法，將被剪片段重新整理後另外發行，滿足觀眾的好奇心和觀看需求。

夜王 黃子華 《夜王》導演吳煒倫在謝票場爆料初剪版本長達3小時45分鐘（圖片來源：Threads圖片）
《夜王》導演吳煒倫在謝票場爆料初剪版本長達3小時45分鐘（圖片來源：Threads圖片）
夜王 黃子華 新世代女星譚旻萱（Mandy）在2月22日的謝票場上親自透露，她飾演的夜總會「寸嘴小姐Chi Ling」原本有更多背景故事。（圖片來源：Threads圖片）
新世代女星譚旻萱（Mandy）在2月22日的謝票場上親自透露，她飾演的夜總會「寸嘴小姐Chi Ling」原本有更多背景故事。（圖片來源：Threads圖片）
夜王 黃子華 楊偲泳飾演煲煲的激情戲份全數被剪走（圖片來源：官方圖片）
楊偲泳飾演煲煲的激情戲份全數被剪走（圖片來源：官方圖片）
夜王 黃子華 楊偲泳飾演煲煲的激情戲份全數被剪走（圖片來源：官方圖片）
楊偲泳飾演煲煲的激情戲份全數被剪走（圖片來源：官方圖片）
夜王 黃子華 芯駖飾演水晶的神秘背景故事成謎（圖片來源：官方圖片）
芯駖飾演水晶的神秘背景故事成謎（圖片來源：官方圖片）
夜王 黃子華 譚旻萱飾演Chi Ling的角色背景被Cut（圖片來源：官方圖片）
譚旻萱飾演Chi Ling的角色背景被Cut（圖片來源：官方圖片）
夜王 黃子華 （圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）
夜王 黃子華 林熙彤護士裝造型暗示更多突破性演出（圖片來源：官方圖片）
林熙彤護士裝造型暗示更多突破性演出（圖片來源：官方圖片）

圖片來源：Facebook@小雨、網上圖片、網上截圖、楊偲泳IG、Threads圖片、官方圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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