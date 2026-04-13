夜王｜導演版驚爆黃子華鄭秀文未曝光戲份 工作人員揭「1關鍵情節」先係靈魂
宣傳人員爆料黃子華鄭秀文被刪戲份
任職《夜王》電影宣傳的工作人員在票房破億後出Post分享內幕，透露黃子華與鄭秀文有一場重要的賭錢戲份被完全刪走。該工作人員表示：「現在出街的版本，其實也剪走了很多他們的戲份。而當中我最喜歡的，是這一場戲（曾經看過早期神秘場的觀眾就會看過的）。」據悉，這場戲講述鄭秀文飾演的V姐一直深信命理，蘇師傅跟她說與黃子華飾演的歡哥這段姻緣「只能共患難不能共富貴」，V姐想富貴所以要離開歡哥，但兩人心內一直有著彼此。
不信命倔強成全片靈魂主題
這場被刪戲份的核心在於展現「不向命運低頭的倔強」。工作人員詳細描述劇情：「V姐總是想起風水所說的事，一直就認為『條命整定』努力抗拒與歡哥在一起。其實拒絕此引力，才是辛苦的事；二人走在一起，那種磁場又是如此的理所當然。」歡哥對V姐的愛錫從很多微小動作能夠看出來，而歡哥亦一直對V姐說，他相信他們能夠克服命運。這場戲設定在故事尾聲，V姐終於被歡哥成功說服，認為是時候將戴在身上的水晶神力等都放下，甚至連借庫的都通通完全放下，然後輕鬆離開賭場。
工作人員盼深層戲份重見天日
該名宣傳工作人員對這場被刪戲份念念不忘，認為：「雖然不用這場戲，觀眾也知道他們最終會走在一起，但我依然認為這幕戲有它很深很深的存在意義，甚至我認為這是他們二人關係當中最重要的命題。」他更形容這種不信命的倔強「從來就是我們這些硬頸派的態度」，好希望這場戲會有重見天日的一朝。相比起大眾熱議的三級情慾場面，這場展現港人精神面貌的深層戲份，或許才是《夜王》真正想要表達的核心價值。
導演版4月16日上映30分鐘加長戲份
吳煒倫執導的《夜王》徇眾要求下，導演版（Director’s Cut）終告曝光！黃子華、鄭秀文和導演在日前率一眾演員廖子妤、盧鎮業、何啟華、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等在東日地頭尖東齊人食魚蛋，兌現票房過億請大家食魚蛋之約。同時公布電影尺度三級的導演版加長將會4月16日正式上映。據了解，導演版將會加入約30分鐘被刪片段，除了大眾期待的三級情慾戲外，更會有新角色重見天日。
《夜王》三級導演版4月16日上映新增從未曝光片段
萬眾期待 《夜王》「導演版」將於4月16日上映，官方公布新增逾30分鐘從未曝光吸睛片段，更會有神秘角色登場！據傳這個角色就係對白中經常提及，富二代太子峰「好叻個妹」，有傳角色由Amy Lo 盧慧敏飾演，但目前尚未確認。電影公司宣布，導演版將於4月10日晚上6:00，正式預售，《夜王》原版片長133分鐘，新版如新增30分鐘，亦即163分鐘以上！百老匯戲院官網亦已確認片長為163分鐘，而電檢當局將有關電影評級為「第三級電影」，18歲以下人仕嚴禁進入戲院內觀看，澳門方面亦已經列為D級；今次「導演足本版」主要涉及更多粗俗語以至極為大膽性愛鏡頭，更多「導演版」詳情有待官方進一步公布！
傳神秘新角色係Amy Lo 盧慧敏
官方公布電影不但有全新逾30分鐘從未曝光片段，更有從未曝光「神秘角色」登場，早在電影2月上映期間就有討論表示見到片中有特別鳴謝女演員，而在電影中未有曝光，這一位就是與女主角鄭秀文屬同一間公司寰亞旗下的盧慧敏（Amy Lo），消息指她在片中飾演太子峰個妹，也就是對白多次提及，跟V姐學做生意學得好成功，令太子峰心生妒忌的神秘角色！
楊偲泳激情戲份全數被剪 坐歡哥大髀畫面消失
最令粉絲心痛的莫過於楊偲泳飾演的煲煲，大量戲份慘遭剪走。據劇照猜測，被剪的片段包括煲煲坐歡哥大髀的親密場面、與V姐的精彩對手戲、在化妝間情緒爆發大喊的戲份，以及與Ace哥的激烈吻戲。煲煲這個性感角色本身已經相當搶眼，如果加上這些被剪片段，相信會更加立體，也難怪有網友專門留言表示只想看到煲煲的更多戲份。
芯駖水晶角色深度被削弱
戲中飾演「水晶」的COLLAR成員李芯駖，原來有一段不為人知的下海故事被完全剪走。導演提到芯駖的角色設定是年紀較大但需要V姐說服才願意做媽媽桑，背後應該有一個完整的背景故事交代她的人生轉折和心路歷程。觀眾只能從現有片段中猜測水晶這個角色的過往，無法完全理解她的動機和選擇，確實是一大遺憾。
廖子妤耳環數量暗示激戰次數？
另一個有可能被刪減的重頭戲是廖子妤與黃子華的床上戲份。觀眾從戲中大膽估計「唔係點有咁多耳環，肯定唔止一次咁少」，暗示兩人的親密戲份原本相當豐富，而且可能有多場不同的床戲場面。從這個線索可以推測，初剪版本中兩人的感情線發展得更加深入和露骨，可能涉及纏綿場面。
譚旻萱角色背景被砍 寸嘴原來有段故？
新世代女星譚旻萱（Mandy）在2月22日的謝票場上親自透露，她飾演的夜總會「寸嘴小姐Chi Ling」原本有更多背景故事。被剪走的片段主要解釋Chi Ling為何如此火爆和寸嘴，以及她留在東日夜總會的真正原因。現在觀眾看到的Chi Ling已經是一個相當鮮明的角色，但她豪邁又串的態度背後的深層動機卻無法得知。
林熙彤護士裝大針筒畫面引遐想
飾演BB的林熙彤（Hazel）雖然在正片中已經相當搶鏡，但從劇照可見她身穿護士裝手持大針筒的畫面，網友紛紛好奇這個嬌小可愛的女星會有怎樣的驚人表現，或許涉及一些刺激的情節安排。林熙彤本身形象清純可愛，如果在片中有反差極大的演出，肯定會成為觀眾討論的焦點。
網友激烈反應求加長版 三級版本呼聲極高
導演的爆料立即引發網友熱烈討論，不少人表示「First cut又三級又成4粒鐘，好在真係冇第一時間上，否則會變賀歲票房毒藥」，認為如果一開始就推出長版本可能會影響賀歲檔期的票房表現。但更多網友則表達了強烈的觀看慾望，留言「利申好想睇三級加長版，想睇多啲囡囡嘅支線劇情」，希望能看到更完整和深入的角色發展。有網友更提出具體建議，認為可以參考之前梅艷芳電影推出迷你劇的做法，將被剪片段重新整理後另外發行，滿足觀眾的好奇心和觀看需求。