夜王｜楊偉倫撞樣許志安掀熱議 自認似「喜洋洋」 Sammi神回應超爆笑

賀歲片《夜王》今日舉行宣傳活動，黃子華和鄭秀文（Sammi）率領一眾演員出席，但最搶眼球的竟然不是票房預測，而是楊偉倫被網民認錯許志安的爆笑插曲！面對記者追問，Sammi的神回覆更是令全場爆笑，而子華哥對於票房預測的態度轉變，同樣成為全場焦點。