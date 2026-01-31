夜王｜楊偉倫撞樣許志安掀熱議 自認似「喜洋洋」 Sammi神回應超爆笑
Sammi神回楊偉倫撞樣許志安 「越睇越靚仔」
日前電影公司為《夜王》拍攝主題曲MV，找來Sammi與一眾女演員重新演繹經典跳舞歌《星秀傳說》，何啟華及楊偉倫亦有參與拍攝。豈料一張大合照曝光後，楊偉倫竟被網民指似足許志安，引起熱烈討論。面對記者追問，Sammi坦言自己都有留意相關新聞：「初初都唔覺，啲嘢就係咁，一講完再睇下，平時冇咩嘢，真係人言可畏，你哋一講就覺得似。唔怪得越睇越靚仔啦！不過所有男生一單眼皮就會好似，係有種神韻。」她更爆料昨日已將照片傳給許志安本人，讓對方親自比較有多相似。
楊偉倫親自回應撞樣風波感謝錯愛
當楊偉倫被問到網民指他神似許志安時，他謙虛回應：「其實安仔真的帥很多。」面對Sammi在旁的「錯愛」，他更連聲道謝：「多謝安仔，多謝Sammi錯愛。」他坦言亦有留意相關留言，並承認在某些角度下確實有幾分相似。此時Dee哥何啟華在旁打圓場，笑指：「其實係全靠Sammi你先似安仔，你睇下你喺我隔離似唔似啊！」楊偉倫隨即自嘲身穿羊毛毛服裝似「喜洋洋」，即時引發全場哄笑。
黃子華投訴冇份拍MV想扮蘇永康
談到主題曲MV拍攝，黃子華在旁邊「投訴」：「係囉，點解冇叫我？我可以扮蘇永康呀！」這番話引來全場爆笑，Sammi更是笑到不行。子華哥表示對於沒有被邀請參與MV拍攝感到「很失望」，認為自己完全可以在MV中扮演蘇永康的角色，與楊偉倫的「許志安」造型形成有趣對比。
黃子華唔敢再估票房因為次次都輸
已經有兩部電影票房過億的黃子華，今次對《夜王》票房預測卻異常謙虛。他坦言不敢再估：「唔敢亂估，之前有套講5,000萬，點知最後係最低，其他人好似亂估咁又畀佢中。」子華哥更自嘲「次次都輸」，所以今次決定不再立flag。當Sammi笑言自己歷年作品最高票房都只得3,000多萬時，子華便立即將指標定在3,000萬，展現出前所未有的保守態度。
網民熱議撞樣事件越睇越面善
網民對楊偉倫撞樣許志安的討論持續發酵，不少人留言表示：「真係越睇越似」、「難怪覺得面善」、「阿倫都幾靚仔」。有網民更笑言：「如果唔講我都以為係安仔客串」、「兩個人放埋一齊真係好難分」。網民都大讚Sammi的回應既幽默又得體，完美化解了這個尷尬話題。