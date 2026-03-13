夜王｜網民自製多元宇宙版本 周星馳梅艷芳TVB女神齊上陣
廣告
網民近日在社交平台瘋傳一系列《夜王》AI改圖，將原版電影重新包裝成不同年代和風格的「多元宇宙」版本，引發全城熱議。這些創意十足的改圖不僅重新演繹了黃子華和鄭秀文主演的賀歲片，更集合了從90年代周星馳黃金陣容到千禧𡃁模女神的夢幻卡司，網民紛紛大讚創意爆燈，直言「如果真係咁拍，我哋會日日入場睇」。
《夜王》周星馳版本：爆笑無厘頭風格
網民首先推出的「周星馳版《夜王》」將原本的夜總會故事改編成90年代無厘頭喜劇風格，由周星馳飾演歡哥、梅艷芳飾演V姐、吳鎮宇飾演炮哥、張家輝飾演楊千華和吳孟達飾演土地等經典陣容。改圖中的劇情設定為新移民楊千華想取代炮哥地位，最終要向炮哥求救重振雄風。網民在留言中瘋狂引用《娛樂之王》經典對白，有人寫道「三中全會？十中全會都唔怕啦」，亦有網民回憶「妹妹坐船頭，哥哥我岸上走」等金句，更有人直言「真心呢套好睇過夜王十倍」。
《夜王》TVB女星版：集合當代花旦 秒變萬千星輝賀台慶
第二個版本則是「TVB女星版」，分為兩彈推出。第一彈集合了張曦雯、郭柏妍、劉佩玥、馮盈盈、陳瀅等近年TVB力捧花旦，第二彈則加入胡定欣、王君馨、岑麗香、朱千雪、蔡思貝等資深女星。網民對這個版本反應熱烈，有人留言「夜王變咗萬千星輝賀台慶」，亦有網民大讚「馮盈盈真係最強，少有近年覺得係好靚既港姐」，更有人直言「真係靚過電影版女角好好好多呀」。
《夜王》千禧𡃁模版：周秀娜JM女神全集合
最後推出的「千禧𡃁模版」則集合了周秀娜、楊穎、文詠珊、傅穎等2000年代至2010年代初的嫩模女神。這個版本特別引起網民的懷舊情懷，有人感嘆「以前的女神個個都好靚」，亦有網民興奮表示「如果夜王2系咁既陣容，十日破億無問題」。更有網民直接表態「夜場如果係咁，日日都會爆滿」，顯示這個版本的吸引力。
圖片來源：YouTube@TKAIX資料或影片來源：原文刊於新假期