夜王｜網民自製多元宇宙版本 周星馳梅艷芳TVB女神齊上陣

網民近日在社交平台瘋傳一系列《夜王》AI改圖，將原版電影重新包裝成不同年代和風格的「多元宇宙」版本，引發全城熱議。這些創意十足的改圖不僅重新演繹了黃子華和鄭秀文主演的賀歲片，更集合了從90年代周星馳黃金陣容到千禧𡃁模女神的夢幻卡司，網民紛紛大讚創意爆燈，直言「如果真係咁拍，我哋會日日入場睇」。