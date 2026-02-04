《夜王》AI改圖版曝光 雲集9大荷李活女神 網民爆片酬1.3億美金

《夜王》導演吳煒倫日前在社交平台分享了一段網民製作的AI改圖版本，將原本的港產片女星陣容全數換成荷李活一線女神，包括Jennifer Lawrence、Scarlett Johansson、Angelina Jolie、Emma Watson等九大巨星。這個AI版本瞬間在網上瘋傳，網民留言反應兩極，有人大讚夢幻組合，但亦有人質疑製作成本會天價到無法想像，更有網民提出不同版本的選角建議。