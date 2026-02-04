《夜王》AI改圖版曝光 雲集9大荷李活女神 網民爆片酬1.3億美金
網民AI改圖版荷李活女神雲集
這個由網民製作的AI版《夜王》海報，將原本的王丹妮、廖子妤等港產片女星，全數換成荷李活頂級女星陣容。名單包括奧斯卡影后Jennifer Lawrence、「黑寡婦」Scarlett Johansson、安祖蓮娜祖莉Angelina Jolie、艾瑪屈臣Emma Watson、神奇女俠Gal Gadot、瑪歌羅比Margot Robbie、安海瑟薇Anne Hathaway、姬蒂白蘭芝Cate Blanchett，以及梅麗史翠普Meryl Streep等九位重量級女星。這個夢幻組合一出現，立即引起網民熱烈討論，有人形容為「影史最強女團」。
網民熱議片酬成本驚人數字
網民對這個AI版本的反應相當熱烈，其中最多人討論的是製作成本問題。有網民詳細分析留言：「呢度有3定4個影后，再加個差不多全荷李活最高人工既黑寡婦，俾片酬都俾窮你，大波悉尼最近做工人果套戲大多數室內戲又無大場景，都講緊3,000萬美金budget…..呢套起碼1.3億美金budget」。另一位網民亦補充指出缺少了近年大熱的Sydney Sweeney，留言「冇Sydney Sweeney」表達遺憾。這些留言反映出網民對荷李活女星身價的認知，認為要集齊這個陣容根本是天方夜譚。
網民提議不同版本選角方案
除了討論原版AI改圖，網民亦開始提出自己的選角建議。有人認為應該用Charlize Theron代替超過76歲的梅麗史翠普，留言「Charlize Theron 代替 梅姨 比較好」，亦有網民發現遺漏了Elizabeth Olsen，留言「搞錯丫無Elizabeth Olsen」。甚至有網民製作了肥媽Maria Cordero版本，為這個話題增添更多娛樂性。
梅麗史翠普年齡引發網民兩極反應
在眾多荷李活女星中，70歲的梅麗史翠普成為網民討論焦點。有網民大膽留言「梅姨呢d 70路，正」，表達對這位資深影后的欣賞，認為年齡並非問題。不過亦有網民認為應該選擇較年輕的女星，建議用南非美女Charlize Theron取代。這種年齡與美貌的討論，反映出網民對不同世代女星的不同審美標準，也顯示出《夜王》這個夜總會題材確實能引起廣泛的選角想像空間。