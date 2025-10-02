夜粥先生幾多點｜MIRROR 4子化身夜蒲達人 玩盡Disco再踢夜波對決螢花隊
ViuTV全新節目《夜粥先生幾多點》逢星期一至五晚上10時30分播出，由MIRROR「夜粥組」楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie）陪觀眾夜遊城中，尋找最潮不夜之地，發掘各式夜蒲玩意，並結識越夜越精彩的新朋友。
Alton自嘲「DJ用時方恨少」
第二集就有4子化身Disco DJ與觀眾嗨爆全場！節目前，他們先跟DJ JayMe及DJ Fabsabs學習打碟入門技巧，迎來期間限定的DJ出道體驗。雖然表示不覺緊張，但眾人都笑言替觀眾更擔心現場氣氛。Frankie率先登場即炒熱全場，AK則憑穩健台風被選為「最具台風獎」，笑言「唔打得都睇得」，並感恩觀眾熱情支持。至於Alton則自爆後悔未有早點學打碟，打趣道：「DJ用時方恨少」，否則定必大展身手。
Lokman守龍門展神反應
至於在昨晚（1日）4子與螢花足球隊過招，分組切磋球技。「有Feel隊」包括AK、Alton、羅詠琪（Wingki）、黃可盈（Flavia）、郭思（Suey）和梁庭欣（Ting Yan）；「新明輝隊」則由Lokman、Frankie、馬俊怡（Rose）、倪碧賢（NB）、湯珮明（Tong Ming）和王頤（Ocean）組成。比賽中，Lokman擔任守門員，多次奮身撲救成功擋下來勢洶洶的攻勢；而AK與Alton在場上默契十足，配合突破、假動作頻頻，進攻表現相當搶眼。
Alton大展神力 大力扔入龍門
去到比賽尾段，螢花足球隊搏到一次12碼機會，雖然球證郭Sir已經破例俾多次重踢，但NB依然未能把握，皮球始終入唔到網。最後由Alton頂上重新開波，點知佢突然「開大絕」，乾脆一手將波直接拋入對方龍門，場面即刻變成手球比賽！雖然「有Feel隊」眾人衝出嚟狂歡慶祝，但郭Sir隨即判定——5人足球係唔可以用手直接入球，入波無效，全場爆笑不斷！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期