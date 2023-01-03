大劉發聲明重申與呂麗君分手後不相往來會面只為簽署文件
正當外界以為大劉和呂麗君關係破冰，點知大劉發聲明，強調與呂麗君再見不是朋友，為免惹來復合的誤會，及有人乘機招搖撞騙，他才逼不得已出此聲明，聲明內容如下：
澄清聲明
對於近日有媒體明示或暗示，意指我與呂麗君(現改名為呂姵霖）復合一事，並非屬實，為免引起大家的誤會，本人 劉鑾雄認為必須要作出以下澄清，以正視聽：
1. 最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議。當日呂小姐只是在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，並不是呂小姐與本人相約逛商場，在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面。
2. 上述有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂小姐任何財政照顧或支持。
3. 對於近日媒體出現網路打手，故意散佈謠言，不僅誤導公眾，亦對本人及本人家人造成滋擾，本人覺得有必要作出澄清。
4. 本人於2016年與陳凱韻結婚，亦早已將絕大部份名下財產作出處理，以防日後他人作出任何無理訴訟，所作一切無非為保障陳凱韻及家人，避免日後有人為一己私利，興風作浪。
5. 本人重申，本人與呂小姐除了作為小朋友的父母親外，並無任何關係，亦絕對不想有任何關係，請大家不要誤信網路打手不實傳聞，作出無謂的聯想或揣測。
6. 本人自2014年與呂小姐分手後，不相往來，是次作出此聲明，實屬逼不得已，為免他人乘機招搖撞騙。
大劉2016年娶甘比 登報與呂麗君撇清關係
劉鑾雄2016年11月在各大報章頭條發聲明，正式澄清與呂麗君在2014年已分手，強調兩人已斷絕關係，與此同時大劉與另一紅顏知己甘比則在同年11月18日入紙，正式註冊結婚！
大劉發聲明會負責子女生活開支
大劉在2016年的聲明中，澄清與呂麗君在2014年時已分手，二人已斷絕關係，僅僅是一對子女的父母而已。而大劉作為父親，會繼續負責子女的生活、教育及其他開支，包括現時居住的大宅、車輛及私人飛機等。其次大劉稱與呂麗君分手前，一直照顧對方的起居飲食，並有大量現金、首飾的餽贈，總值超過港幣$20億！
另外大劉又指責呂麗君「貪得無厭」，指就算給予呂麗君100億，對方一樣會為一蚊而出賣自己。另外大劉亦擔心自己離世後，呂麗君會因爭產而與甘比及子女們對簿公堂，故已預留逾100億港元現金給甘比及長子劉鳴煒打官司，揚言絕不退讓。
甘比2016年榮升劉太
而大劉在發出聲明後，原來與甘比已在2016年11月18日入紙，正式註冊結婚！甘比透過短訊回覆傳媒：「多謝！這是一件人生中最開心事！」至於大劉接受訪問時，則稱幾年前已經計劃與甘比結婚，這個決定與近日發的聲明無關。另外大劉亦大讚甘比不貪錢、為人單純，不是壞女人，一直都好照顧自己及一眾子女。
呂麗君回復單身 成為「超級富婆」
呂麗君在與大劉分手之前，曾為對方育有一對子女，雖然兩人高調分手，但大劉表示自己依然會履行父親的責任，照顧呂麗君所生一對子女的額所有教育和生活開支。除此之外，大劉表示自己過往已經餽贈大量禮物包括現金、首飾、豪宅給予呂麗君，總值超過港幣20億，直指女方「已是超級富婆，無需要我任何經濟支持，也可過着富裕的生活。」
回復單身的呂麗君也一直住在山頂白加道獨立屋，近年改名為呂姵霖，以此名字成立基金，推廣教育及藝術發展。閒時又會去跑步、攀石、做瑜伽等等，過著「超級富婆」的單身生活。
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