東張西望｜大埔校長叫女學生做「雞」兩前職員實名舉報揭更多內幕!!
廣告
最新一集（12/6）《東張西望》報導大埔孔教學院大成何郭佩珍中學校長被兩名前職員實名舉報，指控其在開學禮上當眾對女學生說出極度侮辱性言論，更被揭發疑似私下帶高中女生出入酒吧，辦學團體已介入調查，事件令教育界嘩然。
前職員實名踢爆校長開學禮侮辱女學生
已離職的陳老師向節目報料，指控大埔孔教學院大成何郭佩珍中學校長在開學禮上，當着全校師生面前對女學生作出極不恰當言論。陳老師引述校長原話：「如果讀唔到書嘅女仔，就要去做『雞』」，其後校長嬉皮笑臉補充稱自己講的是KFC，但陳老師認為校長根本就是在侮辱學生。另一名前職員梁老師亦已向教育局實名投訴，指控校長品行不端，兩人先後站出來揭發，反映問題絕非個別事件。
校方及辦學團體回應稱正展開調查工作
《東張西望》攝製隊今日到學校向校方查詢事件，學校職員回應表示辦學團體已就相關投訴展開調查。辦學團體其後亦正式回應，確認「正展開調查工作，暫不作進一步評論」。目前尚未知調查結果何時公布，亦未知涉事校長是否已被暫停職務，教育局方面同樣未有公開回應事件最新進展。《東張西望》訪問該校學生，有學生反映未見有類似情況出現，更指校長會搞笑，與學生相處融洽。
校長被指辱罵教師恐嚇「坐花廳」逼人離職
除了針對學生的不當言論外，陳老師更揭露校長在教師會議上以粗鄙言詞對待教職員，包括叫老師「食屎」及恐嚇「拉你去坐花廳」。陳老師又指校長聲稱自己認識300至400個校長，揚言會在離職教師背後「唱衰」他們，令他們找不到工作。校長更經常到課室觀課，以教學質素不佳為由逼走教師，校內長期處於高壓氣氛。投訴人更指控校長私下帶高中女學生出入酒吧，行為嚴重違反教育工作者操守。
網民嘲東張只訪問男同學欠持平
事件曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人對校長言論感到震驚。有網民質疑東張「問女學生呀嘛，問男學生做乜嘢」，亦有人直指「問個男嘅覺得有冇受到侮辱，講做雞佢梗係覺得冇反應啦」。另有網民對校長帶女生出入酒吧一事諷刺稱「同女學生落吧，校長有料」。至於校長恐嚇教師「坐花廳」，有網民笑言「好Old school」！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期