大埔宏福苑五級火｜舒淇陳煒為災民祈福 眾星集氣求平安

大埔宏福苑昨晚（26日）發生五級火災，火勢逐漸受控，但災情牽動全城關注。多位藝人雖因工作未能親身到場協助，但紛紛透過社交平台為災民集氣祈福，展現人美心善的一面。從舒淇到關智斌，眾星齊心為受災居民送上祝福，希望透過正面能量支持大家渡過難關。