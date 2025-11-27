大埔宏福苑五級火｜舒淇陳煒為災民祈福 眾星集氣求平安

大埔宏福苑昨晚（26日）發生五級火災，火勢逐漸受控，但災情牽動全城關注。多位藝人雖因工作未能親身到場協助，但紛紛透過社交平台為災民集氣祈福，展現人美心善的一面。從舒淇到關智斌，眾星齊心為受災居民送上祝福，希望透過正面能量支持大家渡過難關。

舒淇關智斌即時發聲為災民祈福

舒淇第一時間在社交平台發文，連續用上多個祈禱手勢表情符號，寫道「🙏🏻🙏🏻🙏🏻 火勢速退 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 平平安安 🍎🙏🏻🙏🏻🙏🏻願逝者安息 🕯️🕯️🕯️」，字裡行間流露真摯關懷。關智斌同樣心繫災情，在帖文中表示「願所有人平安。沒有比平安更重要的事。Pray for 大埔居民 Pray for 各位拯救人員 Pray for Everyone」，為居民和前線救援人員送上祝福。

鄧麗欣鍾嘉欣佛心祈願眾人平安

鄧麗欣以佛教徒身份念誦佛號，在帖文寫道「🤍一心念誦佛號 南無阿彌陀佛 祈願大火消退 眾人一切平安 🙏🏻🙏🏻🙏🏻」，展現虔誠佛心。身在加拿大的鍾嘉欣雖然身處海外，仍心繫香港，用中英對照方式發文「🕯️Prayers for Tai Po. May the families find strength. May the lost be found. May the departed rest in peace and safety surround all our heroes 🙏❤️」，為大埔祈禱並願家屬堅強，失蹤者早日尋回。

胡定欣陳煒何超蓮齊聲致哀

胡定欣簡潔地表達哀思，發文「向大埔宏福苑火災及遇難者致哀」。陳煒則較詳細地抒發感受，寫道「大火無情心痛至極 天佑宏福苑 向所有醫護人員致敬 感激熱心市民團體機構支援受災居民 祝傷者早日康復願亡者安息」，同時向醫護人員致敬。何超蓮和黃浩然亦分別發文，何超蓮寫道「🙏🏻願逝者安息，生者堅強，傷者早日康復🙏🏻」，黃浩然則表示「願所有在宏福苑火災中，受影響的人都能平安！願傷者早日康復，逝者安息！願宏福苑的火勢能及早熄滅！」

大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：胡定欣IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：胡定欣IG）
大埔宏福苑 五級火災 鄧麗欣以佛教徒身份念誦佛號（圖片來源：鄧麗欣IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：鄧麗欣IG）
大埔宏福苑 五級火災 舒淇第一時間在社交平台發文（圖片來源：舒淇IG）
舒淇第一時間在社交平台發文（圖片來源：舒淇IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：舒淇IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：陳煒IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：陳煒IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：黃浩然IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：鍾嘉欣IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：關智斌IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：俞可程IG）
大埔宏福苑 五級火災 （圖片來源：謝霆鋒IG）
圖片來源：胡定欣IG、鄧麗欣IG、舒淇IG、陳煒IG、黃浩然IG、鍾嘉欣IG、關智斌IG、俞可程IG、謝霆鋒IG資料或影片來源：原文刊於新假期

