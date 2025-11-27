大埔宏福苑五級火｜舒淇陳煒為災民祈福 眾星集氣求平安
大埔宏福苑昨晚（26日）發生五級火災，火勢逐漸受控，但災情牽動全城關注。多位藝人雖因工作未能親身到場協助，但紛紛透過社交平台為災民集氣祈福，展現人美心善的一面。從舒淇到關智斌，眾星齊心為受災居民送上祝福，希望透過正面能量支持大家渡過難關。
舒淇關智斌即時發聲為災民祈福
舒淇第一時間在社交平台發文，連續用上多個祈禱手勢表情符號，寫道「🙏🏻🙏🏻🙏🏻 火勢速退 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 平平安安 🍎🙏🏻🙏🏻🙏🏻願逝者安息 🕯️🕯️🕯️」，字裡行間流露真摯關懷。關智斌同樣心繫災情，在帖文中表示「願所有人平安。沒有比平安更重要的事。Pray for 大埔居民 Pray for 各位拯救人員 Pray for Everyone」，為居民和前線救援人員送上祝福。
鄧麗欣鍾嘉欣佛心祈願眾人平安
鄧麗欣以佛教徒身份念誦佛號，在帖文寫道「🤍一心念誦佛號 南無阿彌陀佛 祈願大火消退 眾人一切平安 🙏🏻🙏🏻🙏🏻」，展現虔誠佛心。身在加拿大的鍾嘉欣雖然身處海外，仍心繫香港，用中英對照方式發文「🕯️Prayers for Tai Po. May the families find strength. May the lost be found. May the departed rest in peace and safety surround all our heroes 🙏❤️」，為大埔祈禱並願家屬堅強，失蹤者早日尋回。
胡定欣陳煒何超蓮齊聲致哀
胡定欣簡潔地表達哀思，發文「向大埔宏福苑火災及遇難者致哀」。陳煒則較詳細地抒發感受，寫道「大火無情心痛至極 天佑宏福苑 向所有醫護人員致敬 感激熱心市民團體機構支援受災居民 祝傷者早日康復願亡者安息」，同時向醫護人員致敬。何超蓮和黃浩然亦分別發文，何超蓮寫道「🙏🏻願逝者安息，生者堅強，傷者早日康復🙏🏻」，黃浩然則表示「願所有在宏福苑火災中，受影響的人都能平安！願傷者早日康復，逝者安息！願宏福苑的火勢能及早熄滅！」
圖片來源：胡定欣IG、鄧麗欣IG、舒淇IG、陳煒IG、黃浩然IG、鍾嘉欣IG、關智斌IG、俞可程IG、謝霆鋒IG資料或影片來源：原文刊於新假期