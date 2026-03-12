大龍鳳｜一文看清5大香港婚禮貼士 化妝婚紗酒席價錢全曝光 4大專家教路
化妝師Gubi分享試妝秘訣
節目中化妝師Gubi以準新娘身份現身說法，她擁有十多年化妝經驗，陪伴過無數新娘出嫁，今次角色調轉成為主角。Gubi透露試新娘妝需要三小時，因為要達到「看起來沒怎麼化妝但有光澤」的效果，眼睫毛更要逐條貼上。她建議準新娘試妝當日要盡量貼近結婚當日造型，包括戴有色隱形眼鏡、穿開胸或一字膊白色衣服，頭髮亦要剪好合適長度和染好想要的髮色。新娘化妝師全日收費市價為7,000至20,000元，大部分新娘會預算一萬元。
婚紗選擇有學問 平均花費13,000元
節目揭示香港新娘平均在禮服開支約13,000元，業內人士分享選婚紗貼士。V領婚紗比較適合臉形圓或方的女生，心形胸部設計最百搭，身材豐滿的女生都可以駕馭。大部分準新娘初時不知道想要什麼款式，可能要試十多二十件才能摸索到自己的喜好。除了婚紗外，傳統裙褂近年亦越來越受歡迎，調查顯示願意結婚的人中有九成會穿裙褂。
百年裙褂店第三代傳人教路
裙褂店第三代傳人林卓宜分享選擇裙褂的三大貼士，裙褂以刺繡密度分級，褂王是百分百刺繡想貴氣一點可選擇，褂后想青春活潑年輕一點就選水波腳款式，小五福適合皮膚較白喜歡紅噹噹的新娘子。林老闆提醒除了看密度，刺繡手工更重要，「就像畫畫一樣，一個畫到龍鳳像蛇或臘腸，一個畫到栩栩如生」。如果要訂製全新裙褂需要半年至一年半時間，新娘預算應該是4,000多元。
海外婚攝成趨勢 預算兩萬起跳
攝影師Jay入行十年見證過千場婚禮，他透露現時十對客人中有六七對會選擇去海外拍攝。亞洲國家預算大約兩萬至三萬元，去歐洲拍攝則要四萬至五萬元。Jay建議如果覺得擺姿勢尷尬，可以打開喜愛的播放清單特別是情歌，讓大家放鬆投入狀態就不會眼神呆滯。他認為預約照的意義不單是一輯照片，更是讓新人有獨立時間相處，拍攝他們的互動。
婚宴場地成最大開支 平均花費18萬
節目揭示婚宴酒席一直是婚禮最大開支，2025年調查顯示香港人酒席平均花費超過18萬元。不少新人追求儀式感和獨特性會加錢要求額外配套，每個項目由數千元至數萬元不等，有新人的婚禮開支更高達80萬元。業內人士建議如果心儀場地有優美外景，新人和兄弟姊妹就不用特地去多個景點拍攝，既省錢又省時間。
峇里島婚禮策劃師分享海外攻略
海外婚禮策劃師Svank入行15年，專為新人在印尼峇里島舉辦婚禮。他透露香港每年平均有一成新人會去海外結婚，熱門地點包括日本沖繩、泰國布吉和印尼峇里。Svank指出同一預算在海外可以做到更多事情，「在香港酒店沒有太多東西可以讓你加進去，去海外可能便宜60至70%」。最低門檻如果只是舉辦儀式幾個人觀禮，五六萬元已經可以開始，而他們做過的婚禮由40萬至500多萬元都有。
網民熱議婚禮開支驚人
節目播出後網民紛紛留言討論，有人表示「80萬辦婚禮真係好誇張，可以買樓首期啦」，亦有網民認為「海外婚禮其實抵玩啲，同樣錢可以玩幾日」。不少人對化妝師Gubi的專業分享表示讚賞，「佢講嘅貼士好實用，準新娘一定要睇」。有已婚網民分享經驗指「籌備婚禮真係好辛苦，好彩有呢啲攻略」，亦有人笑言「睇完都唔敢結婚，太燒錢啦」。