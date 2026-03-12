大龍鳳｜一文看清5大香港婚禮貼士 化妝婚紗酒席價錢全曝光 4大專家教路

ViuTV全新資訊專題旅遊節目《大龍鳳》第九集帶觀眾深入婚禮籌備的每個環節，從試妝到海外婚禮一應俱全。節目跟隨多對準新人的籌備過程，更遠赴印尼峇里島見證香港情侶的夢幻婚禮，為觀眾送上實用的結婚攻略。業內人士更分享珍貴貼士，讓新人能夠輕鬆過關斬六將，但當中一個環節的開支竟然高達80萬元。