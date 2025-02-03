大S流感併發症逝世終年48歲 前夫汪小菲1個神秘舉動疑早知情
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台灣知名女星大S因日本流感急病不治，終年48歲。震撼消息一出，網友們對於這突如其來的噩耗感到難以置信。與此同時，大S的前夫汪小菲1舉動「似乎早知情」，似乎暗示了某種悲痛。
網絡爆料引發激烈反應
當《日本旅人、旅遊、購物美食情報》在Facebook專頁上發布「台灣大明星離逝」消息後，網上立即掀起了一陣軒然大波。該消息指出，大S因日本流感急病而過世，並將於隔日火化。許多網友表示難以接受這一突如其來的噩耗，並紛紛在社交媒體上尋求確認。
前夫汪小菲神秘舉動惹關注
在這場網絡風波中，大S的前夫汪小菲的一個小動作也引起了眾人的猜測。他在抖音上將自己的頭像換成了全黑，沒有留下任何文字說明。這一行為被不少網友解讀為對大S逝世的哀悼。一位網友在社交媒體上表示擔憂：「小菲把頭貼換黑色了，難道是真的？」
小S回應：大S流感併發肺炎逝世
面對網絡上的瘋狂傳播，大S的家人和朋友也做出了回應。大S的妹妹小S透過經紀人發布聲明，證實了大S的死訊。「新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」
圖片來源：日本旅人、旅遊、購物美食情報@Facebook、汪小菲@抖音圖片、微博@大S資料或影片來源：原文刊於新假期