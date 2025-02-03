大S徐熙媛逝世｜大S最後一次露面細節曝光 除夕當天S媽依然有講有笑
大S最後一次露面細節曝光
根據報導，大S最後一次公開露面是在1月25日，她出席了知名製作人王偉忠女兒的歸寧宴。當時她與丈夫具俊曄一同出席，並與多位演藝圈好友合影留念。從照片中可以看出，大S當時的狀態似乎相當不錯，她梳著高馬尾，身穿長洋裝搭配黑色西裝外套，整體造型俐落，氣色也很好。這也讓人更加難以接受她突然因病去世的事實。此外，大S的妹妹小S和其他家人當時也在場，大家看起來都非常歡樂，沒有異常跡象。
除夕當天 S媽依然有講有笑
消息一出，大S的家人和粉絲都感到非常震驚和悲痛。大S的妹妹小S在社交媒體上證實了姐姐的死訊，並表達了深切的哀悼。大S的丈夫具俊曄和母親黃春梅則未有太多公開回應。S媽在除夕當天依然在社交媒體上分享了一張與女婿具俊曄的合照，照片中兩人手比愛心，看起來心情尚好，這可能是在得知大S病情前拍攝的。大S的突然離世不僅讓她的家人陷入深深的悲痛，也讓無數粉絲感到難以接受，許多人在網上表達了對她的哀悼和追思。
小S悲痛發文證實大S死訊
家屬發文表示：
謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever
多家台灣媒體聯絡小S及親友「已讀不回」
據報導，這位女星是因為日本流感急病而離世。大S過去曾有因感冒引發的癲癇復發而突然昏倒的記錄。她曾公開表示自己的健康狀況不佳，需要時間和空間來休息和恢復：「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」大S在一次訪問中談到對生死的看法。
對此，多家台灣媒體試圖聯繫大S的經理人、小S以及她們的母親求證，但均未獲回應。即使是大S的密友如吳佩慈和陳建州也未接聽電話，對於媒體的詢問同樣是「已讀不回」，這種異常的沉默讓人更加擔心。
大S曾因癲癇發作而缺氧昏迷
在大S的生活中，健康問題一直是她的一大挑戰。她曾因為憂鬱症和厭食症而受苦，並被診斷出有心臟病。2016年，她在生下第二個孩子時，因癲癇發作而缺氧昏迷，一度生命垂危，後來昏迷了10天才恢復。這些健康危機讓她對生死有了更深的體會。
大S近況
儘管面對種種挑戰，大S仍舊積極面對生活。最近，她與家人一起歡慶了2025年的到來，顯示她仍舊保持著積極和樂觀的生活態度。