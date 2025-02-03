大S徐熙媛逝世｜瘋傳導遊揭露4天奪命真相 若有做1件事或有救
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台灣著名女星大S（徐熙媛）的突然離世震驚了眾多粉絲和娛樂圈。大S於2025年2月2日在日本因流感併發肺炎猝逝，結束了她多彩的生命旅程。從1月29日抵達日本開始，她的健康狀況急轉直下，最終在家人的陪伴下離開人世。不過有消息指，大S嘅病情疑似另有內幕⋯⋯
大S家人陪伴送最後一程
大S的離世對她的家人來說無疑是一個巨大的打擊。在她最後的時刻，她的家人包括丈夫具俊曄、一對子女、母親、妹妹小S（徐熙娣）、小S的二女兒Lily以及小女兒許老三都在她身邊。據現場的描述，家人的哭聲此起彼落，場面極其悲痛。「家人喊到無法言語，完全冇諗到去醫院就咁樣離開」，這句話反映了他們對大S突然離世的震驚和悲痛。大S的遺體於2月3日在日本火化，但家屬暫時未能將骨灰帶回台灣，這增加了他們的心痛。
導遊揭露病情「完整時間線」
有網友在小紅書上分享和導遊朋友的對話，導遊詳細揭露：從1月29日一家人抵達日本開始，大S就已經出現了咳嗽和哮喘的症狀。「這個時候初步判斷已經染上流感」，導遊的這句話顯示了病情的嚴重性。隨後幾天，大S的狀況持續惡化，直到1月31日晚上被救護車緊急送往醫院。
發文者稱若有做1件事或有救
導遊描述了他們在東京的求醫過程，最初到訪的小醫院無法確診，隨後轉至大醫院並確診為甲型流感。儘管開了藥，大S的狀況並未見好轉，但大S沒有繼續在東京的醫院看病，結果半夜大S「感覺不行」，最終在2月2日早上7點不幸去世。發文者補充：「如果嚴謹的回東京就好好就醫、說不定就不會死了！」
圖片來源：IG@blackielovelife、小紅書圖片、大S@微博圖片資料或影片來源：原文刊於新假期