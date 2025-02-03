大S徐熙媛逝世｜瘋傳導遊揭露4天奪命真相 若有做1件事或有救

台灣著名女星大S（徐熙媛）的突然離世震驚了眾多粉絲和娛樂圈。大S於2025年2月2日在日本因流感併發肺炎猝逝，結束了她多彩的生命旅程。從1月29日抵達日本開始，她的健康狀況急轉直下，最終在家人的陪伴下離開人世。不過有消息指，大S嘅病情疑似另有內幕⋯⋯