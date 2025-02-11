大S逝世｜朱孝天直播拒絕帶貨「不想吃人血饅頭」張蘭就轉戰新平台
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大S（徐熙媛）於日本旅行期間因流感併發症不幸離世，享年48歲。大S的前奶奶張蘭在此敏感時刻選擇開直播，被網友批評為消費死者。相對地，曾與大S合作的男星朱孝天在直播中卻表明拒絕食人血饅頭，獲得網民一致的好評。
朱孝天開直播拒絕帶貨：不想吃人血饅頭
與大S有深厚合作關係的朱孝天，在得知大S離世的消息後，他在社交媒體上表達了震驚與哀悼，並在隨後的直播中明確拒絕利用這一事件進行商業推廣。朱孝天在直播中表示「現在氛圍還有最近這些事情，我覺得不太適合直播帶貨，我不想吃人血饅頭，知道嗎？」
他的這番言論獲得了網友的廣泛支持，許多人在社交媒體上讚揚他的高尚態度和尊重他人的行為：「很直率，有思想」、「真的，感覺他最清醒」、「他應該也好難過 畢竟都合作過」、「汪家的道德界線太寬太廣了」等。
張蘭轉平台繼續直播帶貨
相反，大S的前奶奶張蘭在大S不幸離世後不久，便開始在社交媒體上活躍，這一行為迅速引來網友的批評。張蘭不僅在微博上發布了多條與大S有關的帖子，甚至被指在直播中「造謠」，這些行為被視為是在「消費死者」。網民的反應強烈，他們紛紛表示對張蘭的行為感到不齒，認為她應該保持尊重和節制。此外，張蘭之前因為類似的爭議行為已被抖音官方無限期封號，她轉戰TikTok後，網友發現她仍舊未改其行為，對此表示失望。
圖片來源：IG@kenchu9、朱孝天直播截圖資料或影片來源：原文刊於新假期