大S逝世｜朱孝天直播拒絕帶貨「不想吃人血饅頭」張蘭就轉戰新平台

大S（徐熙媛）於日本旅行期間因流感併發症不幸離世，享年48歲。大S的前奶奶張蘭在此敏感時刻選擇開直播，被網友批評為消費死者。相對地，曾與大S合作的男星朱孝天在直播中卻表明拒絕食人血饅頭，獲得網民一致的好評。