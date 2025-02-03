大S徐熙媛逝世｜遺產分配成焦點 台律師指子女或歸前夫汪小菲撫養
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台灣女星大S徐熙媛於日本因感冒併發肺炎不幸離世，終年48歲，大S的逝世震驚中港台三地，她與前夫汪小菲所育有的子女撫養權及遺產分配問題也引起公眾關注。
大S與前夫汪小菲法律糾紛
大S與汪小菲於2021年離婚，之後兩人曾為子女的撫養權問題對簿公堂。最終，大S獲得了兩名分別10歲和8歲子女的撫養權。此外，大S曾根據當初的調解筆錄，要求法院強制執行汪小菲支付750萬元台幣的財產分配，並追加執行生活費和夫妻共有財產的分配。目前，大S還有530萬台幣的款項未能收回。
子女撫養權法律規定
呂秋遠和林智群等台灣知名律師均在大S逝世後發表文章，指根據台灣民法的規定，離婚後原本由一方行使監護權的情況下，若該方過世，子女的監護權將轉移至另一方。呂秋遠說：「就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。」因此，大S兩名子女的撫養權，將依法歸汪小菲所有。
律師又指雖然大 S的家人可以到法院主張「變動最小原則」與「未成年子女意願」的方式，爭取改訂監護權，但除非汪小菲願意妥協，否則這個訴訟相當不容易。
遺產繼承與法律爭議
呂秋遠還提到，大S的遺產將由其配偶具俊曄及兩名未成年子女共同繼承，每人分得三分之一。由於汪小菲是兩名未成年子女的法定監護人，他可以代表子女繼承遺產。律師指出，根據過往經驗，如果生父對子女負責，通常會將財產託管，待子女成年後使用。反之，如果有不當意圖，未來可能會引發一系列的法律訴訟。
撰文：東方新地圖片來源：微博@汪小菲、IG@hsushiyuan、FB@呂秋遠、FB@林智群資料或影片來源：原文刊於新假期