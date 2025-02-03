大S徐熙媛逝世｜回顧31年演藝生涯 《流星花園》爆紅後靠主持奠定地位
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48歲台灣女星徐熙媛（大S）今日（3日）傳出因流感併發肺炎離世嘅消息，震驚唔少網民。回顧大S入行31年嘅演藝生涯，除咗有紅遍港台嘅劇集《流星花園》外，其實大S多年來都留下唔少作品。以下將會為各位整理大S嘅演藝生涯事件，一齊回顧佢精彩嘅一生。
大S徐熙媛逝世｜17歲憑一曲打響名堂
大S於17歲時出道，並以一首〈十分鐘的戀愛〉一炮而紅。大S隨後與妹妹徐熙娣（小S）以組合「S.O.S」發行唱片，更於1994年至2010年間發行唔少歌曲，可惜最後因涉及不同法律等問題被禁止出版有聲品。
大S徐熙媛逝世｜《流星花園》董杉菜一角紅遍亞洲
大S於2001年男子偶像團體F4合演台劇《流星花園》，並於劇中飾演董杉菜一角。大S更憑此角色紅遍亞洲兼入圍金鐘獎最佳女主角獎，而由大S所出演嘅董杉菜更成為經典，係唔少觀眾心目中嘅女神！而除咗《流星花園》外，大S出演嘅《轉角＊遇到愛》及《泡沫之夏》等同樣係風靡港台嘅劇集之一！
大S徐熙媛逝世｜轉戰主持界靠綜藝節目奠定地位
雖然與妹妹小S嘅組合無法繼續於音樂界發展，但2人並就未有因此受到影響，並繼續姊妹檔拍住上，以「ASOS」名義轉戰主持界。大S主持嘅綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和娛樂新聞節目《娛樂百分百》均大受歡迎，成功打造好口碑之餘更奠定了2人在娛樂圈嘅地位。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@電視懷舊台、網上圖片、《娛樂百分百》畫面資料或影片來源：原文刊於新假期