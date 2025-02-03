大S徐熙媛逝世｜回顧31年演藝生涯 《流星花園》爆紅後靠主持奠定地位

48歲台灣女星徐熙媛（大S）今日（3日）傳出因流感併發肺炎離世嘅消息，震驚唔少網民。回顧大S入行31年嘅演藝生涯，除咗有紅遍港台嘅劇集《流星花園》外，其實大S多年來都留下唔少作品。以下將會為各位整理大S嘅演藝生涯事件，一齊回顧佢精彩嘅一生。