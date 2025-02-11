大S離世︱徐母首開腔吐喪女之痛 連貼3次《把悲傷留給自己》令人擔憂
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大S離世︱台灣著名女星徐熙媛（大S）因感染流感併大肺炎於日本逝世，終年48歲。在大S過世的第九天，母親徐媽媽（黃春梅）在社交平台上首回應喪女之痛。
家人悲痛與社交媒體反應
自愛女流感猝逝後，徐媽媽（黃春梅）一直沈默，沒有任何動靜，到事故九天後，徐媽媽在社交網上首度開腔，她發文 「把悲傷留給自己」這七個字。這次是徐媽媽在女兒過世後首次在社交平台上的發言，這簡短的訊息透露出她深沉的悲痛和堅強的內心。
網民紛紛留言打氣及給予鼓勵的說話，「抱抱」、「S媽 節哀順便」、「S媽 加油」、「請保重身體，也請節哀」、「自己多保重」、「女兒也捨不得妳，妳要好好的，她才不會掛心，大家都愛她、捨不得她，放心讓她走吧！雖然很難…」、「徐媽媽和小S，還有其他所有家人都要好好的。平安健康、我們陪你們一起繼續想念最棒的熙媛」。
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大S媽媽事後舉動更令人心酸擔憂
不過，飽受喪女之痛的徐媽媽其後舉動卻令人擔憂其後，她接連發佈三個帖子，並放上陳昇《把悲傷留給自己》的MV連結，期間她也在留言區表示「無故的愛上這首歌、早就為我寫好的！」，更令人深深感受到她既沉痛又心碎、 難以言喻的心情，令人擔憂。
網民籲徐媽媽尋求幫助
不少網民看到後紛紛留言給徐媽媽打氣鼓勵，有人馬上安慰徐媽媽，「這需要時間 會每天替S媽禱告」、「抱抱女兒今世的業已了，到天上享福了」。此外，有人則建議徐媽媽可多跟身邊親友聊聊天，或尋求相關機構的幫助，令自己得以釋懷，逐漸走出傷痛，切勿「把悲傷留給自己」。
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丈夫具俊曄紀念與支持
大S的丈夫，具俊曄，在這段艱難的時期也公開表達了對妻子的愛戀和思念。在他們的結婚紀念日，也是大S過世的第七天，他在Instagram上發佈了一段自己彈奏鋼琴的視頻，背景音樂是他為大S演奏的，並寫下「永遠愛你」這感人的話語。這種方式不僅是對大S的一種紀念，也是具俊曄處理悲痛的一種方式，展現了他們之間深厚的感情和不解的緣分。
圖片來源：Facebook@黃春梅、Instagram@djkoo、IG@hsushiyuan資料或影片來源：原文刊於新假期