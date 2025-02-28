大S徐熙媛逝世｜S媽首開腔回應與汪小菲官司 1原因願讓出孩子撫養權

台灣女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎於日本病逝，留下一對子女。有傳S媽正和大S前夫汪小菲就2子女的撫養權及遺產分配等問題鬧上法庭，早前S媽亦曾在社交網發文表示要上戰場，但今日（28日）S媽就首度向台媒開腔，回應有關與汪小菲之間的官司問題。

