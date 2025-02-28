大S徐熙媛逝世｜S媽首開腔回應與汪小菲官司 1原因願讓出孩子撫養權
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台灣女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎於日本病逝，留下一對子女。有傳S媽正和大S前夫汪小菲就2子女的撫養權及遺產分配等問題鬧上法庭，早前S媽亦曾在社交網發文表示要上戰場，但今日（28日）S媽就首度向台媒開腔，回應有關與汪小菲之間的官司問題。
大S徐熙媛逝世｜S媽：不要增加我傷心
S媽（黃春梅）直言大S的突然離世令她非常心痛：「死了一個孝順女兒，心痛不已，不要再問空穴來風的事，增加我傷心。」並懇求大家：「請不要讓我睜開眼睛就掉淚，拜託。」
無意與汪小菲爭產：他搶什麼隨便他了
而對於與汪小菲的官司，S媽指自己年紀已大，無法照顧大S兩個孩子，因此她說：「他搶什麼隨便他了，我只想女兒，他把孩子好好帶大就好，我年紀大了，沒體力了。」
汪小菲第3度訪台被轟似做騷
汪小菲在台灣的行動同樣受到關注，他早前曾到訪台灣6天，卻足不出戶，其後低調返回北京，但不久後又再高調飛抵台灣，第3度訪台。在機場，他與現任太太馬筱梅手牽手出現，被網民批評似做騷。
大S女兒獲讚似足阿媽勁有氣質
同時，小紅書上流傳的一張照片顯示，疑似馬筱梅帶著大S的一對子女在台北街頭行走，大S的女兒五官標緻，氣質非凡，與母親大S十足餅印，而兒子則帶有汪小菲的影子。網民都希望這對兄妹能在失去母親後，與汪小菲的家人和睦相處。
撰文：東方新地圖片來源：FB@黃春梅、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期