大S逝世一月 S媽黃春梅情緒失控發15字求救 網民：大S會很擔心

台灣知名藝人徐熙媛（大S）於今年2月2日在日本不幸猝逝，享年48歲，此噩耗震驚娛樂圈，令無數粉絲悲痛萬分。大S的母親黃春梅（S媽）在女兒離世後，頻繁於社交平台抒發對女兒的思念與哀傷。然而，近日深夜，S媽疑似情緒失控，發布15字求救訊息，引發網友極大關注，眾人紛紛留言安慰。