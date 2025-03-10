大S逝世一月 S媽黃春梅情緒失控發15字求救 網民：大S會很擔心
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台灣知名藝人徐熙媛（大S）於今年2月2日在日本不幸猝逝，享年48歲，此噩耗震驚娛樂圈，令無數粉絲悲痛萬分。大S的母親黃春梅（S媽）在女兒離世後，頻繁於社交平台抒發對女兒的思念與哀傷。然而，近日深夜，S媽疑似情緒失控，發布15字求救訊息，引發網友極大關注，眾人紛紛留言安慰。
S媽黃春梅對猝逝愛女大S思念
自從大S離世以來，S媽的社交平台成了她表達悲痛的主要途徑，她不僅分享了對愛女大S的思念，還有對生活的無力感，她曾發文「把悲傷留給自己」、「心破了一個洞，要如何補上？」，這些語句都充分表達了一位母親在失去愛女後的心聲。
此外，S媽還曾發文表示要為女兒討公道，用激動的言辭表達了她的決心和痛苦：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧」、「他是騙子-我是傻」，外界認為這些言論顯示了她對前女婿汪小菲的不滿，以及她對正義的盼望。
S媽黃春梅深夜發文：好像撐不下去了
昨天（10日）深夜時分，S媽黃春梅在社交平台上發文：「有一個感覺！好像撐不下去-苦」， 引起很多網民關注，紛紛留言表示支持，「撐住。s媽！大家都支持你！」、「徐媽媽，我們陪妳，加油」、「要好好活下去」「要撐下去，要好好照顧自己」、「阿姨，請您要好好吃飯，好好睡覺」、「大S會很擔心的」。
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此外，也有人表示要好好珍惜其餘兩名女兒小S和珍珍，「S媽你要加油！你不只是大S的媽媽，你也是小S、珍珍的媽媽，你已經失去了大S了，更要好好珍惜和小S、珍珍在一起的時間，更要為這兩個女兒活，把大S愛家人的愛延續下去，你們家人的愛很深，無法失去任何一個，但要為著活著的人活著，如果你撐不下去，你讓小S、珍珍怎麼辦？你們彼此都需要對方的力量，大S如果在天堂看到你們如此痛苦、她也會很痛苦的，但她也無法回來，她有她的天命、使命，不要一直活在失去他的痛苦，要想著擁有她這48年的快樂，她帶給這個世界多此多的真、善、美，這是她來這世界的意義，她是妳的驕傲！」
圖片來源：FB@黃春梅資料或影片來源：原文刊於新假期