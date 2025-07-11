天文台突停課搞亂全港家長！DJ朱薰怒批兒子畢業禮取消 陳嘉寶呻家中「打風」

政府為應對「丹娜絲」颱風殘餘環流，提早宣佈全港學校停課兩日，原意是為市民安全著想，豈料停課次日竟天朗氣清，陽光普照，與惡劣天氣的預測大相逕庭。這個突如其來的「晴天假期」引爆全港家長怒火，大批網民湧入天文台社交平台專頁炮轟，令天文台慘變「出氣台」。不少原定在學期末舉行畢業典禮的學生，人生重要時刻無端被取消，當中更包括星級媽媽朱薰及陳嘉寶，她們亦在網上大吐苦水，引發廣泛共鳴。