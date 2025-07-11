天文台突停課搞亂全港家長！DJ朱薰怒批兒子畢業禮取消 陳嘉寶呻家中「打風」
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政府為應對「丹娜絲」颱風殘餘環流，提早宣佈全港學校停課兩日，原意是為市民安全著想，豈料停課次日竟天朗氣清，陽光普照，與惡劣天氣的預測大相逕庭。這個突如其來的「晴天假期」引爆全港家長怒火，大批網民湧入天文台社交平台專頁炮轟，令天文台慘變「出氣台」。不少原定在學期末舉行畢業典禮的學生，人生重要時刻無端被取消，當中更包括星級媽媽朱薰及陳嘉寶，她們亦在網上大吐苦水，引發廣泛共鳴。
全港家長嬲爆！小六畢業禮慘變泡影 天文台FB遭洗版
「應對極端天氣督導委員會」提前一日宣佈停課決定，令許多學校措手不及。7月11日原本是不少學校本學年的最後上課日，更是許多小六學生引頸期盼的畢業典禮大日子。然而，因一紙停課令，這些充滿回憶的活動被迫延期甚至直接取消，令學生失望，家長更是失去預算。眼見窗外陽光普照，完全沒有暴雨跡象，家長們的怒火一觸即發，紛紛湧到天文台的Facebook專頁留言洩憤，指責其預測嚴重失準，一個善意的預防措施最終演變成一場公關災難，令無數莘莘學子的重要回憶化為泡影。
DJ朱薰心痛仔仔畢業禮被毀 寸爆：早停早享受
商台DJ朱薰12歲大仔譚永之今年正值小學畢業，滿心期待的畢業禮、結業派對，甚至連中一註冊都因停課而全部取消。朱薰在社交媒體發文，看著窗外的晴朗天氣，無奈又氣憤地表示：「早上八時，冇雨，冇埋個結業禮、冇埋個結業party、冇埋個中一註冊」她更忍不住大開嘲諷，寸爆寫道：「乾嘅，仲間中有陽光𠻹，早一日宣布，早停早享受。」字裡行間充滿了對仔仔重要時刻被毀的心痛與對有關決定的不滿，道盡了無數畢業生家長的心聲。
陳嘉寶家變「災區」！老公呻：我屋企就真係打風
另一位藝人媽媽陳嘉寶（Anjaylia）同樣身受其害。育有三女的她，因為突如其來的停課，家中瞬間變成「災區」。她的丈夫在網上分享了一張家中混亂不堪的照片，只見地上佈滿公仔玩具，並苦中作樂地發文：「我屋企就真係打風！」陳嘉寶隨後也轉發並嘲諷道：「天文台預測準確，班細路唔使返學，我屋企打風。」她更搞笑地補充，混亂的地下除了女兒們的物品外，竟然還有自己的枕頭和被子，生動描繪出孩子們不用上學在家中「大鬧天宮」的崩潰場景，讓一眾家長看得感同身受，哭笑不得。
圖片來源：DJ朱薰IG、陳嘉寶IG資料或影片來源：原文刊於新假期