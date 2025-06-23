天瑜醫療事故｜周爸爸貼影片悼念愛女10歲生忌 親自交代最新病情網民齊留言打氣

疑因醫療事故變成植物人逾3年的女童周天瑜（小天瑜），2018年確診橫紋肌肉瘤，並於2020年接受手術，可惜手術期間疑因延誤輸血48分鐘，最終變成植物人，最終在去年3月10日離世。今天（6月23日）是已故女童周天瑜的10歲生忌，天瑜爸爸在社交平台發文悼念愛女，除咗曬出天瑜生前片段外，亦交代了其病情嘅最新狀況……