天瑜醫療事故｜周爸爸貼影片悼念愛女10歲生忌 親自交代最新病情網民齊留言打氣
周爸爸發短片悼念天瑜10歲生忌
周天瑜爸爸在「天瑜醫療事故關注組」專頁發文悼念愛女，並感謝網民一年多來的關心和祝福，他還感謝網民記得天瑜的生忌：
「今天是天瑜的生忌，如果天瑜還在生的話，今天就已經十歲了。剛剛踏入淩晨十二點就已經收到一些網民的短信，真的很開心也沒想過仍然有那多人記得天瑜。」
此外，周父上載了一條影片來悼念愛女，內容主要講述天瑜玩玩具時的趣事及與父母的對話。影片中，天瑜拿著George弟弟 (Peppa Pig《粉紅豬小妹》角色之一）的毛公仔，試圖幫助對方上廁所，爸爸問「他去小便還是大便？」，天瑜回答爸爸「小便」，爸爸一直藉此仔細教導女兒上廁所的正確做法及次序，不過最後天瑜連自己都想去廁所，令爸爸哭笑不得。
隔空向天瑜喊話：我永遠最期待與你重逢
影片最後的畫面，周爸爸抱著剛出生的天瑜，隔空向離世愛女說：「我永遠最期待與你的重逢，就像最開始的那樣……」，充滿對女兒的思念之情，觸動了很多網民。
天瑜爸爸交代近況 癌細胞已擴散至腦部
除此之外，天瑜爸爸同時公開自己的最新病情，透露癌症在去年復發，並於今年發現癌細胞已擴散至腦部。醫生建議他使用標靶藥物Enhertu，每三星期注射一次，惟該藥未納入藥物名冊，香港每針需自費五至六萬。為減輕經濟壓力，他選擇到深圳港大醫院治療，每月藥費約兩萬元，雖然仍屬高昂，但已比香港便宜不少：
「自從一年前知道自己癌症復發後，這些日子都是不斷地進出醫院，努力地去治病，我亦不時收到一些網民的慰問和祝福，但因為身體不適，可能我都沒有辦法逐一回復。不如就趁這個機會交待一下自己的情況。由於發現癌細胞已經擴散到腦部，從今年二月份開始，醫生建議我使用一種名叫Enhertu的抗體藥物複合物，每三週就要打一針，但因為這種藥物還沒有得到政府的資助，所以就算在政府醫院用藥，每次也要也要五六萬元，這確實不是一般人能負擔得起的價錢，所以醫生就介紹我到深圳港大醫院就醫和打針，但藥費也要大概2萬元一個月，雖然價錢仍算高昂，但總算比香港的便宜很多。」
標靶藥副作用嚴重不能停藥：像懷孕時期婦女
天瑜爸爸坦言，標靶藥副作用嚴重，包括嘔吐、流鼻血、掉髮，最難受是打針後一星期完全沒有胃口，且對氣味極度敏感，聞到肉味、燒烤、薑蔥蒜甚至洗衣液都會想嘔吐。雖然如此，他已用藥四個月，癌細胞暫時受控並縮小，癌指數也暫時回復正常，但醫生提醒藥效只是暫時，需終身使用，直至藥物失效為止：
「而用藥後也會有一些副作用，例如容易嘔吐和流鼻血，也會掉頭髮，但最痛苦的是打針後一週，會完全沒有胃口吃東西，而且會像懷孕時期的婦女那樣，對氣味特別敏感，聞到肉味就會難受，如果聞到燒烤火鍋，薑蔥蒜頭甚至乎洗衣液之類的气味，就馬上覺得嘔心想吐。
但還算可幸的是，在使用這個藥物後病情總算稍為受控，有點好轉了，癌細胞都有稍為縮小了，而抽血檢驗後亦發現癌症指數回復正常。
但醫生也説，這種藥物只是暫時幫助控制癌細胞，但並不能把他消滅。所以需要終生使用，不能停藥，直到藥物沒效果為止。」
天瑜爸爸2023年確診惡性肌肉瘤，去年6月癌症復發，癌細胞由左肺葉擴散至右肺葉，今年更蔓延至腦部，目前腦內有三粒腫瘤，單是醫藥費每月已需兩萬元，經濟壓力沉重。即使如此，他強調會繼續為天瑜討回公道，感謝網民、議員及大律師的支持。
網民集氣為周天瑜爸爸打氣
其後，很多網民都為天瑜爸爸送上祝福，希望他能早日康復，「天瑜爸爸，自己要多多保重和家人健康，身體健康」 、「唔好放棄，繼續加油」、「天瑜爸爸加油！我地唔會忘記天瑜」、「天瑜爸爸現在條路雖然辛苦， 但你都要加油， 天瑜會喺天上保佑你」、「天瑜小妹妹,在天堂記得開開心心, 要守護你的爸爸、媽媽和哥哥啊！」；
此外，也有很多人都隔空問候天瑜妹妹，「Happy birthday 天瑜miss you ，在那兒過得好嗎？」、「天瑜永遠都在大家心中」、「每個父母都一樣，子女在自己腦海中永不會忘記，尤其天瑜臨終前受咁多折磨。」
周天瑜醫療事故起因及背景
回顧天瑜事件，周天瑜於2020年因確診惡性橫紋肌肉瘤在瑪麗醫院手術期間疑因延誤輸血48分鐘，最終變成植物人，去年3月因多器官衰竭離世，終年8歲。天瑜爸爸一直未有放棄，持續追討醫療事故責任，盼望公義最終得以彰顯。