太陽星辰｜陸駿光入行23年曾被稱「茄哩啡」 認定太太竟因1緊急情況

TVB熱播劇《太陽星辰》目前已經進入白熱化階段，劇情嘅推進更係越嚟越緊湊！劇中飾演西九龍重案組總督察劉偉滔嘅陸駿光同樣話題十足，2002年藝訓班入行嘅陸駿光，參與除咗先後參與過90部劇集外，2020年更奪得「2020 New York Festivals TV & Film Awards紐約電影電視節」演員銅獎，演技備受肯定。2015年起轉投大銀幕，直到2023年首當男一與影后鄭秀文合演電影《流水落花》。