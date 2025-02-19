太陽星辰｜陸駿光入行23年曾被稱「茄哩啡」 認定太太竟因1緊急情況
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TVB熱播劇《太陽星辰》目前已經進入白熱化階段，劇情嘅推進更係越嚟越緊湊！劇中飾演西九龍重案組總督察劉偉滔嘅陸駿光同樣話題十足，2002年藝訓班入行嘅陸駿光，參與除咗先後參與過90部劇集外，2020年更奪得「2020 New York Festivals TV & Film Awards紐約電影電視節」演員銅獎，演技備受肯定。2015年起轉投大銀幕，直到2023年首當男一與影后鄭秀文合演電影《流水落花》。
太陽星辰丨陸駿光角色由年輕演到老考演技
於劇中飾演西九龍重案組總督察劉偉滔的陸駿光，由20多歲、因不慣對屍體而狂嘔的新丁，演至50多歲的老練穩重嘅總督察，主演戲份除咗與一班下屬的差館戲外，最讓觀眾深刻又感動的就是與光耀（陳偉霆飾）的兄弟情。偉滔一直視光耀為偶像，就算由下屬變成上司，全世界不相信光耀，偉滔仍對他重情重義；面對光耀為破案而提出的越界要求，偉滔每次都心軟盡力協助。陸駿光曾接受媒體訪問，直言與陳偉霆相認的該場戲份極考演技，二人為相關場口花了不少苦功：「喺現場我同偉霆都畀咗好多意見，排咗好耐，導演都試咗好多嘢，依家出嚟個效果感覺上都OK。」
太陽星辰丨陸駿光孖陳豪拍外景曾被稱「茄哩啡」
現實中陸駿光也是一個重情義的人，他曾分享向太太求婚的過程，其實二人早已認定彼此為終生伴侶，有次二人搭飛機去旅行，太太突然臉色發青一度暈倒，陸駿光就在這生死一刻決定要照顧她一生。打滾演藝圈23年的他，大多數演閒角，曾夥視帝陳豪拍外景時被稱「茄哩啡」，一度難過想轉行，多次質疑自己是否不應留在此行，其圈外太太茵茵結婚多年從未勸過他轉行，反而每當他想放棄時，都會鼓勵他重拾追夢的決心。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期