夫妻博弈｜3小花首度挑戰新曲風 姚焯菲英語Rap成亮點 「呢句歌詞」最洗腦
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TVB與優酷合製新劇《夫妻的博弈》自本月10日首播後引爆熱話，劇中女強人姜幸如驚現被丈夫與閨蜜聯手殺害慘劇。角色憑藉死而復生能力回到五年前，誓要帶領粉紅兵團展開絕地反擊。而由十九歲姚焯菲與鍾柔美及詹天文破格合唱片尾曲卻意外成為觀眾瘋狂重播真正原因。
姜幸如慘遭至親毒手重生回到五年前
由總監製鍾澍佳操刀重頭劇強勢登陸平台，故事開局經已極具視覺衝擊力。劇中主角姜幸如本身罹患癌症受盡折磨，竟然意外撞破丈夫與最親密閨蜜暗中偷情，最終慘遭兩人狠下毒手無情殺害。命運安排下她奇蹟般死而復生並穿越回到五年前，決心改寫歷史化身復仇女王。她利用未來記憶重塑亮麗外型，於廣告公司內帶領一眾女同事組成粉紅兵團，與職場渣男展開激烈博弈對決。
粉絲發文大讚Chantel英文Rap最洗腦
劇集爆紅同時帶動片尾曲熱潮，大會特別邀請姚焯菲以及鍾柔美與詹天文三位人氣歌手共同演繹全新作品《S.H.E.R.O》。歌曲發布後隨即引發極大迴響，其中不少粉絲都紛紛留言，大讚「十分喜歡Chantel rap 個段，又一成就解鎖，流利英語rap 歌，我無限Loop」。
詹天文鍾柔美獻唱破格旋律備受業界肯定
填詞人周石更為這首作品注入極具爆炸力中英雙語歌詞，徹底顛覆過往劇集歌曲常見悲情元素。整首歌曲充滿強烈節奏感與前衛曲風，完美呼應劇中女主角逆襲心路歷程。英文歌詞部分如「We don’t need a hero we need a SHERO」直接點出女性不需要依賴男性拯救核心訊息，而那句「因為我就是自己的英雄」直接配上強勁鼓點節奏。三位歌手運用爆發力聲線交替演繹，將被背叛後浴火重生感覺完全唱出。這首單曲目前已成為三位女歌手出道以來首支挑戰全搖滾風格電視原聲帶作品。
高海寧馬國明新劇網民激讚唱功突飛猛進
作品上架後隨即引發網絡各大討論區洗版式留言，許多觀眾表示被這首神曲深深吸引。有網民留言表示「估唔到三個小妹妹可以唱出咁有女人味霸氣，Rap嗰段真係好有驚喜」，亦有人認為「呢隻歌完全配合到主角心境，聽完即刻充滿力量」。大批樂迷直言為了這段音樂而選擇不跳過片尾，甚至有人表示「每日至少要聽1,000次先夠喉，真係今年最佳電視歌曲」。面對海量好評與熱烈討論，優酷平台劇集專頁播放量目前正持續攀升。
圖片來源：TVB、Chantel IG、Windy IG、Yumi IG資料或影片來源：原文刊於新假期