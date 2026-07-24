夫妻博弈｜3小花首度挑戰新曲風 姚焯菲英語Rap成亮點 「呢句歌詞」最洗腦

TVB與優酷合製新劇《夫妻的博弈》自本月10日首播後引爆熱話，劇中女強人姜幸如驚現被丈夫與閨蜜聯手殺害慘劇。角色憑藉死而復生能力回到五年前，誓要帶領粉紅兵團展開絕地反擊。而由十九歲姚焯菲與鍾柔美及詹天文破格合唱片尾曲卻意外成為觀眾瘋狂重播真正原因。