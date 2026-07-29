夫妻博弈｜張頴康演活賤男！偷食女友閨密郭柏妍 背後竟是「媽寶」網民勁buy？

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在熱播節目《夫妻的博弈》中，除了女角鬥爭精彩，張頴康飾演的「出軌渣男」施繼威亦演得令人又愛又恨！他將角色的自大、市儈演繹得淋漓盡致，更搭上女友的好姊妹，但這個賤格角色背後，竟然藏著一個極度聽媽媽話的「媽寶」靈魂，巨大的反差感讓觀眾看得咬牙切齒又忍不住發笑。

張頴康演市儈渣男 視高海寧為「人肉提款機」

被公認為實力派演員的張頴康，這次在劇中飾演的施繼威性格自大、能言善辯，是個愛走精面、對上司阿諛奉承的「擦鞋仔」。他雖然視女友姜幸如（高海寧飾）為結婚對象，但背後動機卻極為自私，全因女方任勞任怨，更可充當他的「人肉提款機」。為了追求刺激，他完全不顧女友感受，搭上了女友的好姊妹潘雪文（郭柏妍飾），將自私、狡猾的「渣男」特質發揮到極致，讓觀眾看得拳頭都硬了。

張頴康拋「賤男金句」 自私背後竟是孝順仔

張頴康將這個「渣男」角色演得十分到位，劇中更不乏「賤男金句」，令角色形象更立體。最讓觀眾意想不到的是，這個在外自私自大、對女友刻薄的男人，私下竟然是對母親言聽計從的「媽寶」，無論大小事都由媽媽作主。這種極端的性格反差，反而產生了一種「反差萌」，讓這個原本應該被唾棄的角色增添了幾分喜劇色彩，也解釋了他性格扭曲的根源，演技層次豐富。

網民睇到咬牙切齒 封二人「渣男渣女絕配」

對於張頴康的精湛演出，網民反應相當熱烈，不少人表示雖然角色非常討厭，但又覺得他「夠賤夠好笑」，成功塑造了一個讓人印象深刻的立體角色。許多觀眾更認為，他與郭柏妍飾演的「綠茶小三」在劇中的化學反應十足，紛紛留言表示他們是「渣男渣女絕配」，更笑言這段關係是「負負得正」，完美演繹了一對各懷鬼胎的男女。

夫妻的博弈 張頴康 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
夫妻的博弈 張頴康 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 張頴康 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 張頴康 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 張頴康 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 張頴康 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 張頴康 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 張頴康 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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