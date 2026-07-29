夫妻博弈｜張頴康演活賤男！偷食女友閨密郭柏妍 背後竟是「媽寶」網民勁buy？

在熱播節目《夫妻的博弈》中，除了女角鬥爭精彩，張頴康飾演的「出軌渣男」施繼威亦演得令人又愛又恨！他將角色的自大、市儈演繹得淋漓盡致，更搭上女友的好姊妹，但這個賤格角色背後，竟然藏著一個極度聽媽媽話的「媽寶」靈魂，巨大的反差感讓觀眾看得咬牙切齒又忍不住發笑。