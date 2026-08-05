夫妻博弈｜郭柏妍演活心機女！藐嘴反白眼獲讚「想打佢」網民力推爭女飛躍

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昨晚（4日）播出的節目《夫妻的博弈》中，郭柏妍飾演的「綠茶」角色潘雪文（Sherman）奸計盡出，不但抄襲設計概念，更發布假照片企圖離間同事，劇情看得觀眾咬牙切齒！郭柏妍將角色的陰險演繹得淋漓盡致，究竟她還做了甚麼令人髮指的行為，引來網民一面倒的反應？

郭柏妍廁所見死不救兼潑咖喱汁 完美演繹現代宮鬥劇

劇情高潮迭起，其中一幕講述游嘉欣（游游）如廁時突然經期到訪卻沒有衞生巾，焦急求救，但身處同一個洗手間的郭柏妍竟全程懶理，更藐嘴藐舌兼反白眼，冷血行徑全被游游憑一對「A貨高踭鞋」識破！另一幕經典「綠茶」場面，是郭柏妍見到高海寧穿上漂亮新衣，妒忌心大發，表面扮姊妹情深說「我哋下次要齊著姊妹裝架！」，內心卻是「姊妹裝吖喇」，更刻意點「咖哩雞，少飯多汁！」企圖加害對方。當高海寧成功避劫，咖喱汁誤中後排的張頴康時，郭柏妍第一句竟是關心「你件名牌裇衫呀！」，徹底展現其貪慕虛榮的本性。

網民激讚郭柏妍演技大躍進 「眼神好賤精」有望爭女飛躍

郭柏妍的「綠茶」演出引爆網民熱議，不少人認為她演技大有進步，有望爭奪今年的「飛躍進步女藝員」獎項，討論區被留言洗版！網民紛紛狠批角色：「做得好好，呢啲同事真係好想打佢」、「佢個妝已經變咗壞人妝」、「眼神好賤精」、「完完全全就係我平時識嗰啲綠茶」。同時亦大力稱讚其表現：「可以爭女飛躍」、「做得好好又靚女」、「今次做綠茶真係勁鬼好」、「啲微表情做得好好」、「佢扮人畜無害時嘅表情，真係呃到人」、「選角好叻」、「演員係需要多啲嘗試。」

夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
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夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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