夫妻博弈｜郭柏妍演活心機女！藐嘴反白眼獲讚「想打佢」網民力推爭女飛躍

昨晚（4日）播出的節目《夫妻的博弈》中，郭柏妍飾演的「綠茶」角色潘雪文（Sherman）奸計盡出，不但抄襲設計概念，更發布假照片企圖離間同事，劇情看得觀眾咬牙切齒！郭柏妍將角色的陰險演繹得淋漓盡致，究竟她還做了甚麼令人髮指的行為，引來網民一面倒的反應？