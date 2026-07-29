夫妻博弈｜郭柏妍棄乖乖女形象演惡女！扮無知陷害高海寧 網民竟封「最美小三」？

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB節目《夫妻的博弈》在內地播出後迴響極大，劇中錯綜複雜的感情線成為焦點！當中討論度最高的，莫過於一向形象乖乖的郭柏妍，這次竟破格飾演「綠茶小三」，外表人畜無害，實則機心滿滿，其巨大反差震驚網民，究竟她如何演活這個角色？

郭柏妍化身機心女 穿短裙扮無知搶閨密男友

在劇中，郭柏妍飾演的潘雪文，表面上是姜幸如（高海寧飾）最好的朋友，但內心卻妒忌好友，誓要搶走她的一切，包括其「渣男」男友施繼威（張頴康飾）。潘雪文為了達成目的，在人前總是假裝清純，成功迷惑不少男同事，但私下卻是個小器、多疑又愛爭風吃醋的女人，更不擇手段陷害幸如。為了成為辦公室的焦點，她幾乎每天都穿上短裙和高跟鞋，大騷一雙美腿，並經常扮作「無知」博取男同事的憐愛，從中「攞著數」，心計之深令人咋舌。

郭柏妍演技大考驗 與張頴康上演多場親熱戲

這次郭柏妍徹底告別固有的乖乖女形象，挑戰飾演陷害閨蜜的「綠茶小三」，對她而言絕對是演技大考驗。劇中她與飾演「渣男」的張頴康有不少親熱戲份，需要拿捏恰到好處的挑逗與心計，將角色的雙面性格呈現出來。這次轉型對郭柏妍來說是一次重大突破，讓觀眾看到她作為演員的另一面，不再局限於清純可愛的角色類型，展現了更廣闊的戲路與潛力。

網民讚「靚到嬲唔落」 封郭柏妍「最美小三」

雖然角色設定不討好，但郭柏妍的演出卻意外獲得大量網民的正面評價。不少人認為這次轉型非常成功，留言大讚：「郭柏妍第一次演惡女還挺配的」、「《夫妻的博弈》應該是你最有突破性的角色。」更有趣的是，許多網民表示因為郭柏妍太美而無法討厭其角色，並封她為「最美小三」：「雖然角色是壞壞的，但是人萌萌的，生不起氣哈哈哈」、「因為你美，所以不討厭你，你是第一個讓我不恨這個角色！」甚至有觀眾入戲太深，搞笑地問她是否「本色演出」。

夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
夫妻的博弈 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 