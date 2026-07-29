夫妻博弈｜郭柏妍棄乖乖女形象演惡女！扮無知陷害高海寧 網民竟封「最美小三」？

TVB節目《夫妻的博弈》在內地播出後迴響極大，劇中錯綜複雜的感情線成為焦點！當中討論度最高的，莫過於一向形象乖乖的郭柏妍，這次竟破格飾演「綠茶小三」，外表人畜無害，實則機心滿滿，其巨大反差震驚網民，究竟她如何演活這個角色？