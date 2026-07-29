夫妻博弈｜郭柏妍棄乖乖女形象演惡女！扮無知陷害高海寧 網民竟封「最美小三」？
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TVB節目《夫妻的博弈》在內地播出後迴響極大，劇中錯綜複雜的感情線成為焦點！當中討論度最高的，莫過於一向形象乖乖的郭柏妍，這次竟破格飾演「綠茶小三」，外表人畜無害，實則機心滿滿，其巨大反差震驚網民，究竟她如何演活這個角色？
郭柏妍化身機心女 穿短裙扮無知搶閨密男友
在劇中，郭柏妍飾演的潘雪文，表面上是姜幸如（高海寧飾）最好的朋友，但內心卻妒忌好友，誓要搶走她的一切，包括其「渣男」男友施繼威（張頴康飾）。潘雪文為了達成目的，在人前總是假裝清純，成功迷惑不少男同事，但私下卻是個小器、多疑又愛爭風吃醋的女人，更不擇手段陷害幸如。為了成為辦公室的焦點，她幾乎每天都穿上短裙和高跟鞋，大騷一雙美腿，並經常扮作「無知」博取男同事的憐愛，從中「攞著數」，心計之深令人咋舌。
郭柏妍演技大考驗 與張頴康上演多場親熱戲
這次郭柏妍徹底告別固有的乖乖女形象，挑戰飾演陷害閨蜜的「綠茶小三」，對她而言絕對是演技大考驗。劇中她與飾演「渣男」的張頴康有不少親熱戲份，需要拿捏恰到好處的挑逗與心計，將角色的雙面性格呈現出來。這次轉型對郭柏妍來說是一次重大突破，讓觀眾看到她作為演員的另一面，不再局限於清純可愛的角色類型，展現了更廣闊的戲路與潛力。
網民讚「靚到嬲唔落」 封郭柏妍「最美小三」
雖然角色設定不討好，但郭柏妍的演出卻意外獲得大量網民的正面評價。不少人認為這次轉型非常成功，留言大讚：「郭柏妍第一次演惡女還挺配的」、「《夫妻的博弈》應該是你最有突破性的角色。」更有趣的是，許多網民表示因為郭柏妍太美而無法討厭其角色，並封她為「最美小三」：「雖然角色是壞壞的，但是人萌萌的，生不起氣哈哈哈」、「因為你美，所以不討厭你，你是第一個讓我不恨這個角色！」甚至有觀眾入戲太深，搞笑地問她是否「本色演出」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期