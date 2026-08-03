夫妻博弈｜郭柏妍突破乖乖女框框 化身最強小三 網民：好有新鮮感

一向以清純乖乖女形象示人的郭柏妍，在無綫新劇《夫妻的博弈》迎來入行以來最大突破，飾演為求上位不擇手段的第三者潘雪文。首集一登場便與張頴康上演酒店偷情戲碼，更當眾挑釁由高海寧飾演的正宮，除了說出「你都就嚟死啦，我好心幫你照顧阿Mark」等極度惹火對白，更化身綠茶在人前人後判若兩人！