夫妻博弈｜郭柏妍突破乖乖女框框 化身最強小三 網民：好有新鮮感
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一向以清純乖乖女形象示人的郭柏妍，在無綫新劇《夫妻的博弈》迎來入行以來最大突破，飾演為求上位不擇手段的第三者潘雪文。首集一登場便與張頴康上演酒店偷情戲碼，更當眾挑釁由高海寧飾演的正宮，除了說出「你都就嚟死啦，我好心幫你照顧阿Mark」等極度惹火對白，更化身綠茶在人前人後判若兩人！
郭柏妍演最強小三 無恥發言激嬲高海寧
高海寧飾演正宮姜幸如在酒店當場撞破丈夫施繼威與最親密好姊妹潘雪文通姦。面對正宮怒火中燒，由郭柏妍飾演潘雪文非但毫無悔意，更反過來展現無恥嘴臉說出「你唔好咁自私啦！你都就嚟死啦，我好心幫你照顧阿Mark」。當姜幸如情緒失控上前企圖動手時，施繼威竟然當場護住情婦並狠狠掌摑妻子一巴。被保護潘雪文隨即化身綠茶裝出可憐模樣說「BB，我好痛呀！」，極端反差行徑瞬間引爆強烈衝突。
郭柏妍演綠茶婊被掌摑後施展驚人手段
衝突發生後潘雪文並未收手，反而將陰險毒辣升級，更狠心將姜幸如推向馬路導致其慘遭車撞。她在人前繼續扮演無辜受害者，假意前往受傷姜幸如家中幫忙清潔打理，實則暗中圖謀徹底奪走正宮身邊一切。面對游嘉欣飾演葉熙妍質疑時，潘雪文更虛情假意地為正宮辯護，聲稱「點解你要屈佢呀？我識Senna，唔係咁嘅人嚟」，完美展現出人前人後兩副截然不同面孔。
鄰家女孩破格轉型挑戰機心女反派角色
郭柏妍過去一直以乖巧清純鄰家女孩形象示人，今次首度挑戰充滿機心以及惡毒第三者角色，與過往戲路形成極大對比。她在受訪時曾透露這次刻意顛覆以往形象，並指出「若果觀眾討厭我，都係一種肯定，代表自己做得到位。」為了演好這個乞人憎角色，她事前做足功課，更獲得同劇演員高海寧與馬國明親自提點，令拍攝過程更加順利。
觀眾熱烈討論破格演出大讚極具新鮮感
劇集首播後隨即在各大社交平台引發大量網民討論，許多觀眾對於郭柏妍能夠跳出舒適圈感到十分驚喜。網民紛紛表示從未見過她演繹這類充滿心計反派角色，更大讚她將綠茶婊演得入木三分。大批觀眾在討論區留言表達感受，直指「搞好姊妹老公真係好衰格」以及「人前人後兩個樣」，同時也有不少人稱讚其表現「好有新鮮感」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期